Obavijesti

Show

Komentari 6
DVA DANA ZAREDOM

Thompson rasprodao koncert u Rijeci pa najavio novi datum

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Thompson rasprodao koncert u Rijeci pa najavio novi datum
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL/

Na društvenim mrežama je Thompsonov tim najavio novi koncert u Rijeci, koji je zakazan za 7. veljače. Tvrde kako je prvi datum rasprodan u samo 27 minuta

Admiral

Tim Marka Perkovića Thompsona na društvenim je mrežama objavio kako je glazbenik rasprodao najavljeni koncert u Rijeci 6. veljače u 27 minuta, pa najavio koncert i za drugi dan u Dvorani mladosti.

- Dragi prijatelji, zbog iznimno velikog interesa publike i rekordne rasprodaje ulaznica za koncert u Rijeci 6. veljače, koji je rasprodan u svega 27 minuta, s velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert, zakazan za 7. veljače. Prodaja ulaznica započinje danas u 15:00 sati putem platforme Entrio - stoji na društvenim mrežama.

KONCERT U ISTRI Thompson u Poreču viknuo 'Za dom', publika: 'Spremni'!
Thompson u Poreču viknuo 'Za dom', publika: 'Spremni'!
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Thompson je turneju započeo koncertom u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom - 21. i 22. studenog. Nakon toga je pjevao u Varaždinu 7. i 8. prosinca, u Zadru 12. i 13. prosinca te u Zagrebu 27. prosinca. U Poreču je imao koncert 10. i 11. siječnja, u Splitu će biti 16. i 17. siječnja, a zadnji na rasporedu su koncerti u Rijeci početkom veljače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

FOTO Mate Rimac pokazao novu djevojku, držali su se za ruke

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.
Tko je nova cura Mate Rimca?
S LJEPOTICOM BIO U HNK

Tko je nova cura Mate Rimca?

Mate Rimac razveo se sredinom 2024. godine, a čini se kako sada ima novu djevojku. S njome je došao u HNK na koncert gdje su se držali za ruke. Evo tko je ona...
FOTO Ovo je cura Mate Rimca. Ima 28 godina. Ekonomistica je. Volontira u Africi i pomaže djeci
ONLINE SVIJET BARBARE KOTARSKI

FOTO Ovo je cura Mate Rimca. Ima 28 godina. Ekonomistica je. Volontira u Africi i pomaže djeci

Čini se kako je Mate Rimac u novu godinu ušao zaljubljen.Na koncertu 'Glazbeni te zove' u srijedu navečer, u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, pojavio se u društvu mlade žene uz koju je cijelo vrijeme djelovao opušteno i sretno. Sjedili su blizu, razmjenjivali poglede i povremeno se držali za ruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026