Thompson rasprodao koncert u Rijeci pa najavio novi datum

Tim Marka Perkovića Thompsona na društvenim je mrežama objavio kako je glazbenik rasprodao najavljeni koncert u Rijeci 6. veljače u 27 minuta, pa najavio koncert i za drugi dan u Dvorani mladosti.

- Dragi prijatelji, zbog iznimno velikog interesa publike i rekordne rasprodaje ulaznica za koncert u Rijeci 6. veljače, koji je rasprodan u svega 27 minuta, s velikim zadovoljstvom najavljujemo drugi koncert, zakazan za 7. veljače. Prodaja ulaznica započinje danas u 15:00 sati putem platforme Entrio - stoji na društvenim mrežama.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Podsjetimo, Thompson je turneju započeo koncertom u Osijeku, gdje je nastupio dva dana zaredom - 21. i 22. studenog. Nakon toga je pjevao u Varaždinu 7. i 8. prosinca, u Zadru 12. i 13. prosinca te u Zagrebu 27. prosinca. U Poreču je imao koncert 10. i 11. siječnja, u Splitu će biti 16. i 17. siječnja, a zadnji na rasporedu su koncerti u Rijeci početkom veljače.