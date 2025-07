Thompsonov menadžer otkrio: 'Ne znamo još trošak, imperativ je bio da napravimo spektakl!'

- On i svi mi s njim smo presretni, zadovoljni, prikazali smo da i mala Hrvatska u svijetu koncertne industrije može raditi velike stvari, svjetske stvari. Bogu dragom hvala, prošlo je sve u redu. Mi se razmontiravamo, idemo u Sinj, tovarimo opremu i premještamo je u Sinj. Sve ovo iz Zagreba ide u Sinj i bit će još jedno domoljubno okupljanje 4. kolovoza. Gradske službe, javno poduzeće Zrinjevac je dobar dio hipodroma očistilo, nema mrtvih, nema leševa, nema tragova, nažalost, onih koji su dizali histerije, Bogu hvala, sve je dobro - kazao je menadžer Marka Perkovića Thompsona, Zdravko Barišić, za Otvoreno.

U tijeku je razmontiravanje pozornice s Hipodroma.

- Vjerujem da ćemo ovaj tjedan ili u desetak dana očistiti Hipodrom - kazao je Barišić.

Menadžer Barišić istaknuo je kako je organizacija ovog događaja bila jako zahtjevna.

- Nije ovo general poslije bitke lako je biti. Kad dođete i kad vam se servira i kad vam dođe nešto rijetko u svijetu, najveće u svijetu, onda to postaje izazov, ali postaje imperativ nekakav u čovjeku, njegovim snagama, umnim, fizičkim, psihičkim. Tako razmišlja cijeli naš organizacijski tim, sve moje kolege, i nije ovo, ponavljam ono - general poslije bitke - rekao je Barišić.

Dodao je kako bi opet sve ponovili te kako ponavljaju u Sinju.

- Ne znamo još koliko je sve koštalo. Koštalo je dosta, ali imperativ nam je bio, kad smo dobili toliko publike, da napravimo spektakl, da pokažemo svijetu, to je bila želja i Marka i svih nas, da napravimo i da dokažemo da i hrvatski ljudi, da i hrvatska glazbena industrija može prikazati nešto na svjetskoj razini. I na kraju krajeva da to vratimo Markovim fanovima, Markovoj publici, hrvatskim ljudima. Imali smo i drugi aspekt, da to sve bude sigurno, sa sigurnosnog aspekta. Onda se dovedete u situaciju ili vam se ona nametne, da ne možete razmišljati koliko košta. Išli smo zaista sve što je bilo potrebno, sve što su segmenti sigurnosti i naši i policijski i zdravstveni i naši produkcijski stručnjaci zahtijevali, išli smo sve da zadovoljimo, da ispunimo sve uvjete i da budemo mirni i spokojni. I to jesmo, vjerujte mi, u četvrtak i petak smo vidjeli da smo napravili sve - poručio je Barišić.