Thompsonov tim objavio važne informacije uoči koncerta

U ARENI ZAGREB

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Iz tima Marka Perkovića Thompsona su na njegovim društvenim mrežama objavili informacije za sve posjetitelje njegov koncerta u Areni Zagreb. Među njima su informacije o ulazima, parkingu...

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona večeras u Areni Zagreb, njegov je tim na društvenim mrežama objavio važne informacije za sve posjetitelje. U objavi su naveli informacije oko ulaza i parkinga. 

- Ulazi se otvaraju u 17:30 sati. Svi vlasnici ulaznica mogu ući na bilo koji ulaz u Arenu, a svoj sektor pronalaze unutar dvorane - stoji u objavi. Pojasnili su i detalje oko parkinga.

- Vlasnicima ulaznica za sektore: VIP Loža, VIP Salon, VIP backstage lijevo i desno omogućen je parking unutar garaže Arene Zagreb. Prilikom ulaska na parking osoblje će očitavati ulaznice svih putnika u vozilu. Ako u vozilu imate osobu bez VIP ulaznice, molimo da se ta osoba uputi na neki od regularnih ulaza - poručuju iz Thompsonova tima. 

U objavi stoji i na koje ulaze moraju doći posjetitelji koji imaju karte za Fan pit i VIP: 'FAN PIT: A102, A103, C114, C115, VIP BACKSTAGE LIJEVO: A101, VIP BACKSTAGE DESNO: C116, VIP STOLOVI LIJEVO: A104, VIP STOLOVI DESNO: C113' 

Ovog tjedna se oko koncerta oglasila i zagrebačka policija. Najavili su snimanje događaja.

- U subotu 27. prosinca 2025. godine s početkom u 20 sati u dvorani Arena Zagreb, Vice Vukova 8, održat će se koncert glazbenika Marka Perkovića Thompsona. Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeni koncert na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima - naveli iz policije.

