REDOVNE SU BILE OD 40€

Karte za Thompsona u Areni prodaju i po 200€ po oglasima

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
9
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/Pixsell

Ulaznice koje su u redovnoj prodaji stajale od 40 do 60 eura dan uoči koncerta na oglasnicima se nude i po nekoliko puta višim cijenama

Marko Perković Thompson večeras ima koncert u Areni Zagreb. Dan prije i na sam dan koncerta pojavili su se oglasi u kojima ljudi prodaju ulaznice i za 200 eura komad!

Redovne cijene ulaznica iznosile su 60 eura za fan pit, kao i za gornje i donje tribine, dok je parter stajao 40 eura. Samo nekoliko sati nakon početka prodaje, Thompsonov tim na društvenim mrežama objavio je da su sve karte rasprodane.

Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

No već dan prije koncerta, na oglasnicima se pojavljuje velik broj oglasa s drastično višim cijenama. Na Njuškalu se pojedine ulaznice prodaju i za 200 eura po komadu. U jednom oglasu navodi se kako se tri karte za sektor 102 prodaju po cijeni od 200 eura po karti, dok se pet karata za sektor 117 nudi za 190 eura po komadu. U drugom oglasu, koji dolazi iz Njemačke, prodavač nudi komplet karata za koncert u Areni, pri čemu dvije parter ulaznice prodaje za ukupno 200 eura. Treći prodavač, koji navodi da nije u mogućnosti stići na koncert, zadnju parter kartu prodaje za 100 eura, dok za kartu za donju tribinu traži 160 eura.

Iako su većina cijena znatno viša od početnih, mogu se pronaći i povoljniji oglasi. Jedan prodavač karte za fan pit nudi po cijeni od 45 eura. S druge strane, najskuplje ponude odnose se na VIP ulaznice, jedan oglas nudi VIP stol za čak 400 eura.

Foto: Njuškalo

Podsjetimo, drugog koncerta u zagrebačkoj Areni neće biti. Budući da je Thompson najavio izvedbu pjesme 'Bojne Čavoglave' u integralnom obliku, a koja sadržava pozdrav ‘Za dom spremni’, odlukom gradonačelnika Tomislava Tomaševića i zagrebačke Gradske skupštine neće biti dodatnog termina.

