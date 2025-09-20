Obavijesti

Thompsonova kći Diva ostvarila je svoju prvu filmsku ulogu, debitirala je u istoimenom filmu

U Mostaru je održana domaća premijera povijesno/biografskog igranog filma Diva redatelja Branka Perića, u kojem se prvi put kao glumica ostvarila Thompsonova kći Diva Marija Perković

U četvrtka 18. rujna u Mostaru je održana premijera filma Diva u kojem glumi i kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija Perković. Premijera filma redatelja Branka Perića održala se u Mostaru, a na nju je stigao i ponosni Mate Bulić koji je Divi Mariji poručio da je pred njom velika karijera.

- Ponosan na moju Divu i njezinu prvu ulogu u fenomenalnom filmu Diva. Uživali smo, a tebe mila moja očekuje velika karijera. Bravo! vole te tvoji Bulići - napisao je Mate Bulić na svom Facebook profilu uz fotografiju na kojoj pozira s Divom, njezinom majkom Sandrom i ocem Markom.

- Diva je imala ulogu pastirice iz Duvna s kojom se Diva susreće i sprijateljuje. Ne mogu vam opisati koliko je to bila izazovna uloga, a koliko je ona talentirana za glumu. I odličan je radnik – njezina je uloga bila najizazovnija nakon naslovne koju je odigrala Ornela Vištica - izjavio je ranije redatelj Perić.

Osim redatelja, Divu je nedavno pohvalila i glumica Ornela Vištica koja u filmu tumači naslovnu ulogu, kada je na svojim društvenim mrežama podijelila zajedničku fotografiju sa snimanja.

- U društvu vrlo pristojne djevojke prodorno plavih očiju koja je ime dobila baš po Divi Grabovčevoj. Diva Marija Perković je u odličnoj koncentraciji, odigrala izuzetno zahtjevnu scenu i pokazala poseban talent za glumu. Draga Diva, nek’ te dugo prati glumački instinkt i ljubav prema umjetnosti. Vjerujem kako ćeš ostati vrijedna i hrabra i kako će tvoj talent uz rad -biti prepoznat. Grli te zauvijek Ornela - napisala je emotivna glumica.

Inače, osim Ornele Vištice, u glavnim ulogama su i Luka Mamuza kao Tahir-beg Kopčić, Mugdim Avdagić kao Džafer-beg, te Mladen Vulić. Film je sniman na autentičnim lokacijama u Hercegovini i u Bosni, uključujući mjesta povezana s nacionalnom predajom o Divi Grabovčevoj — selo Varvara i planina Vran, Kedžara, prostor gdje je dugo vremena smatran grob Dive.

