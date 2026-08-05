Tia Jurčić povjerila je Hrvatima bitne detalje svog velikog dana

Tia Jurčić udala se za bivšu NBA zvijezdu i sportskog analitičara Kennyja Smitha, a uzvanici ovog luksuznog vjenčanja dijele videe i fotografije mladenaca, ali i resorta u kojemu se slavilo. Mladenka je odlučila kako će joj na njen poseban dan pjevati glazbenik Roko Blažević, a on je objavio na svom Instagram storyju video na kojemu pjeva u vanjskom djelu luksuznog resorta.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Roko je nedavno gostovao u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro Hrvatska' gdje je otkrio kako već neko vrijeme živi na relacijama Los Angeles-Zagreb-Split-Las Vegas, a pričao je i o tome kako polako gradi svoj 'američki san'. Roko je, inače, u Americi upisao prestižan Los Angeles College of Music (LACM), instituciju poznatoj po obrazovanju vrhunskih glazbenika.

Za Tijin make-up i frizuru bio je zaslužan dvojac iz Zagreba. Frizer Zvonimir Franić pobrinuo se da mladenkina frizura bude savršena, a vizažist Karlo Rusan odgovoran je za predivan smokey make up koji je Tia nosila.

Foto: Instagram

Karlo i Zvonimir se s Tiom druže i privatno, a otkako Tia živi u Americi njih dvoje često znaju otići u posjet te tada na društvenim mrežama objavljuju fotografije zajedničkih trenutaka.