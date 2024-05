Tibor i Sanin iz Silentea su nam otkrili: Odluka o razlazu bila je pogrešna, ali jedina moguća tad

Braća Tibor i Sanin Karamehmedović iz grupe Silente najavili su najveći koncert grupe do sada. Na Šalati, 29. lipnja izvesti će svoje dosadašnje uspješnice kao što su 'Još jednom', 'Neobranjivo', 'Idi' kao i novije pjesme poput 'Sve da ima neki način'. Nastup na Šalati otvorit će zagrebački mladi rock band Slow Cured.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:15 Silente u studiju 24sata | Video: 24sata

- Nema uopće rasprave da će ovo biti najbolji koncert Silentea, to je sto posto sigurno. Ne znam koliko mi loši moramo biti da to opet ne bude najbolji koncert - otkriva Sanjin i dodaje:

- Ovo će biti naš najduži koncert, masu pjesama koje do sada uopće nismo svirali. Dakle, proći ćemo kroz sve albume, imamo najbolju produkciju. Imamo tu mogućnost da smo na Šalati gdje je stage ogroman i gdje je rasvjeta bolja nego inače. To se baš ne može prenijeti na druge koncerte - otkriva Sančo koji tvrdi ako je netko imao do sada nedoumice na koji koncert grupe treba doći, da treba doći na Šalatu.

Zagreb: Članovi grupe Silente | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prisjetili su se početaka grupe kao i uspjeha koji je grupi donijela pjesma 'Terca na tišinu'.

- Ne bih rekao da smo se imalo promijenili, meni je tih deset godina od 'Terce na tišinu' prošlo brzo. Ne osjećam nikakvu promjenu u toj osnovi grupe. Nadam se da će tako i ostati i ne bih volio da se to promijeni - objasnio nam je Sanin kojeg od milja zovu Sančo.

Sama grupa počela je s radom još 2006. godine kada je Tibor još bio osnovnoškolac.

- To je cjeloživotni projekt koji je počeo zbog neke potrebe, želje i ljubavi da zajedno radimo autorsku glazbu - dodao nam je Sančo koji navodi da su ovih deset godina zaista prošle uspješno te da su 'Tercom na tišinu' odlično ušli na hrvatsku glazbenu scenu.

Naravno, male promjene poput promjene postave grupe su se dogodile, a braća su beskrajno zahvalna na svoj podršci svojih obožavatelja.

- Što god mi napravimo, dobro ili loše, naši fanovi navijaju za nas i mi to osjećamo, tu bliskost između nas i njih. Drago mi je da ih je sve više jer gdje god dođemo, koncert bude odličan - rekao je Sančo.

Tekstovi s novog albuma već su objavljeni

Peti album otvorili su pjesmama 'Sve što treba znat o ženi' i 'Sve da ima neki način', a upravo su to primijetili i njihovi obožavatelji koji su odmah pomislili da će naziv novog albuma biti 'Sve' te da će svaka pjesma početi tom riječju što je dečke dobro nasmijalo.

- Ovaj album ima najzanimljiviju razliku od prijašnjih jer su tekstovi pjesama već dostupni našim obožavateljima. Sančo je izdao knjigu poezije prije godinu dana u kojoj je 20 pjesama koje smo mi uglazbili i objavili, a 20 novih koje još nismo. Tako da publika zapravo prvi put ima priliku pročitati tekst prije nego uglazbimo stvar - objasnio nam je Tibor i dodao da još nisu finalizirali popis pjesama na novom albumu.

Zagreb: Članovi grupe Silente | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ne znamo hoće li ta neka pjesma biti dobra, hoćemo li je uspješno snimiti pa na kraju, hoće li uopće ući u uho publike. Tako da je meni zanimljiv feedback publike sada, jer si im dao komad torte prije. Već zapravo znaju više nego što misle da znaju - dodaje Tibor koji tvrdi da im ovakva ideja i pomaže i odmaže istovremeno.

Snimili su pet singlova do sada koje će objaviti tijekom godine. Dodaju i da imaju još nekoliko pjesama koje trebaju dovršiti i malo doraditi, ali da neće stići to ovo ljeto zbog gustog rasporeda te da planiraju na jesen snimiti ostatak albuma. Točan datum izlaska novog albuma još nije poznat.

Snimanje novog spota obilježila je ozljeda snimatelja koji nije odustao

Spot za najnoviji singl 'Sve da ima neki način' bio je dosta zahtjevan za članove grupe.

- Nikad nismo snimali tako po tri dana i s četiri različite scene. Režiser Filip Gržičić je odlučio taj zadnji dan snimiti tu scenu s kaubojima i propadne plan. Idemo drugi dan, propadne i to, i tako par dana. Nakon toga smo rekli, danas snimamo bez obzira na to što god bude i na početku snimanja, Filip priprema set i stavlja svjetlo te pogne glavu i nabode se na hrđavi čavao odmah poviše oka. Nije ni primijetio, samo je počela krv - opisuje Tibor koji dodaje kako su se svi prepali nastale situacije.

- Rekli smo da zaustavljamo snimanje, a on je viknuo da nećemo odgađati radi ničega. Stavio je zavoj i hrabro nastavio snimati, što je stvarno bilo nevjerojatno. Nakon nekog vremena, kad smo završili to snimanje, on je otišao na hitnu i sredio sve - kazao je Tibor koji tvrdi kako je sve super prošlo.

No, ozljeda režisera nije bila jedini problem koji se javio prilikom snimanja spota.

- Nakon snimanja, svi su otišli svojim putem. Jedan auto išao je za Zagreb, drugi za Dubrovnik. Auto za Zagreb je otišao, a mi smo ostali bez ključa u šumi u Fužinama, praktički pored medvjeda, vukova i daleko od civilizacije. Bez ključa, zvali smo kostimografa koji se nije javljao jer je vozio. Mislili smo da ćemo prespavati u šumi - prisjetili su se momci.

Sanči je dodao da su on i Ivuša prošetali šumom, a Tibor je igrao Nintendo u kombiju kojem je to bio puno bolji plan nego da izigrava akcijskog junaka.

'Sve što treba znat o ženi' kao da je stvorena za našu novu vokalisticu

Njihovi spotovi često obožavatelji hvale zbog vizualne privlačnosti, a dečki tvrde da zbog svog neznanja o glumi i modi trebaju pomoć oko tih stvari.

- Mislim da je jako malo stvari koje mi možemo glumiti i kako možemo izgledati. Praktički to sužava izbor. Mi smo jako loši glumci, a i nismo se nikad previše bavili modom tako da ne znamo ni taj žargon niti što bismo htjeli. Ne znamo koja boja majica ide na koju boju hlača i tu smo jako slabi te nam treba pomoć. Ali opet, kako smo ograničeni, zapravo mi naređujemo tih par stvari i te nekakve ideje u suradnji s režiserima i kostimografima - kazao je Tibor koji kaže kako je to iz njihove perspektive lak posao, a iz perspektive kostimografa noćna mora.

Pjesmom 'Sve što treba znat o ženi' publici se predstavila nova vokalistica grupe, Lara Viktoria Ilić. Dečki su se prisjetili audicije koju su pripremili u potrazi za novim članom grupe.

- Imali smo kao neku tajnu audiciju, nismo to oglašavali niti radili neku veliku stvar oko toga. Istražili smo situaciju i vidjeli neke kandidate koji bi nam mogli pomoći u bendu. Kada je Lara zapjevala, to je zvučalo toliko autentično i toliko blisko našem opusu da nije bilo puno razmišljanja. Tibor je odmah reagirao sa svoje autorske strane da želi pisati glazbu za Larin glas - otkrio je Sanin.

Tvrdi kako je Lara bila baš simpatična i najmlađa kandidatkinja. Dodaje da se nije na prvu javila na Tiborov poziv, a kada su uspostavili poziv, nije mogla vjerovati da je on zove. Pjesma kojom se predstavila došla je kao stvorena za nju.

- To je stvoreno za nju i njezin mekani glas. Sve se spojilo idealno i to nam je možda ispala na kraju najuspješnija pjesma - zaključili su momci.

Prošle godine napustila ih je Doris Kosović koju publika pamti od samih početaka. Vijest o odlasku nije bila laka za bend koji je krenuo s radom u srednjoj školi i svi su prijateljski povezani. S njom se ne čuju trenutno jer su u potpuno drugim glazbenim smjerovima.

- Doris je dala puno bendu i treba je pohvaliti za sve te poželjeti sreću u daljnjem radu. Bolno je to, promjene u bendu, jer mi svi živimo i radimo u Dubrovniku i ekipa smo. Zbog toga je teško svaki put mijenjati nekoga jer to nije kao da promijeniš nekoga u pratećem sastavu. - naveo je Sančo i dodaje:

- Kada ti netko prati bend i zna svakog člana benda, onda i tu osobu boli to. Svaka ta promjena je teška u tom smislu, ali na kraju je bitno ostati isti bend u toj promjeni i da se zadrži ta jezgra koja čini Silente.

Silente čine grupa prijatelja, kao i kod Baby Lasagne koji je oko sebe okupio svoje prijatelje i stvorio posebnu energiju, a misle da je možda i to ona prava snaga bendova.

- Kod Baby Lasagne osjetiš da je to nekako organska ekipa koja radi i koja nije smišljena za taj jedan projekt nego mi se čini da je to jedna prava priča. Sada kada su se složili, nema tu više zaustavljanja. Možda se to osjeti pa onda i obožavatelji primijete pa se i malo čvršće zakače za neki bend. Mi se, bar osobno, cijeli život furamo na bendove. Dobra mi je ta kultura bendova i onda se nekako spojiš s tom pričom i stvoriš nekakvu vrstu male familije - objasnio nam je Tibor.

'Iz ove perspektive vidim da je odluka o raspadu bila kriva'

Nakon uspjeha 'Terce na tišinu' i drugih pjesama, brojnih koncerata, članovi grupe šokirali su objavom o raspadu grupe 2016. godine. Brojni obožavatelji bili su neutješni s tom viješću, a obradovalo ih je ponovno okupljanje nakon više od godinu dana pauze.

- Ne bih išao istim putem, probao bih naći nekakav drugi način da riješim svoju viziju sebe i kako da svojim najbližim ljudima ipak kažem kako se osjećam iznutra, a ne da se kompletno zatvorim i pokušavam naći ono što je u meni najvrednije - objasnio nam je Tibor.

Foto: MARIO PAVLOVIC

- Nekad ne možeš sve sam, nekad neke osjećaje ne možeš dokučiti sam, nekad ti treba bliska osoba da te razumije i treba pustiti ljude unutra, a to je teško - dodao je.

Tvrdi kako je tada mislio da je najbolji način da se prestane baviti glazbom i hodati tim putem, ali dodaje da je iz ove perspektive to bila kriva odluka, no jedina moguća tada.

Godina i pol pauze dosta im je pomogla u stvaranju vizije kako bend treba raditi, a puno stvari osim na poslovnom, doživjeli su i na privatnom planu. Tibor je ponosan na sve odluke koje je grupa donijela, neovisno gdje su ih vodile.

Sanin kao tekstopisac i Tibor kao skladatelj čine dobru kombinaciju za Silente

Bratska kombinacija u kojoj Sančo piše, a Tibor radi melodiju za Silente očito dobro funkcionira.

- Imam i ja svojih tekstova, kao i Sanin svoje glazbe, samo je to loše - kroz smijeh navodi Tibor koji tvrdi da je možda njihova tajna što uzimaju najbolje jedan od drugoga.

- Saninovi tekstovi su jako specifični. Oni su slikoviti, bajkoviti, malo i grubi i ulični, što nije lako pisati, a da bude pjevno. Većina njegovih tekstova može se uglazbiti. Da bih izvježbao ovaj zanat, probao sam uglazbiti novinske članke - otkrio je Tibor kojem tekstovi koje piše Sančo ostavljaju dosta slobode za stvaranje melodije.

Tiborovi tekstovi su malo doslovniji i grublji te se s njima ne može eksperimentirati. Dečki izdvajaju pjesmu 'Neobranjivo' kao jednu od favorita glazbenog stvaralaštva grupe, ali da isto se mijenja periodično. Izdvojili su i pjesme 'Preko svega' te 'Nikada ovako' koja im je zabavna za svirati.

Iako istovremeno uz Silente radi i na solističkoj karijeri, obožavatelji se ne moraju brinuti da će Tibor otići iz grupe.

- Silente je moj prvi i jedini bend, Sančo i ja smo ovo počeli raditi jako rano te ja ništa drugo ne znam - zaključio je Tibor koji solo karijerom predstavlja pjesme koje su potpuno drugačije od opusa benda. Prvi solistički album sam je osmislio i snimio, a nekoliko prijatelja pomoglo mu je u realizaciji drugog solističkog albuma.

Uloga oca puno je pomogla i promijenila Tibora na bolje, ali s tom ulogom postao je i umorniji nego prije.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

- Najljepša stvar na svijetu. Toliko puno slobode, toliko puno okova mi je palo, toliko puno tereta sam nosio sa sobom bez veze do tada. Puno sam naučio od tog jednog trenutka i od moje žene i kćerke. Zadovoljniji, sretniji i bolji čovjek sam sada. To ne znači da nemam loše misli i negativne stavove u vezi svojih prošlih i budućih stvari - priznao je Tibor.

Dodaje da mu stvaranje glazbe uzima puno vremena, što od pisanja glazbe pa sve do uštimavanja instrumenata i dorađivanja melodije. Osim toga, kazao je kako inspiraciju ne možeš isforsirati nego ona dođe kada se možda i ne nadaš.

- Ima Sančinih tekstova koje mjesecima držim u glavi i njihovu melodiju, ali ne želim uopće početi raditi na njima jer nisam spreman izdvojiti potrebnu količinu vremena. Njih pamtim po nekakvim asocijacijama i kad krenem raditi želim je što prije završiti - priznaje Tibor.

Zagreb: Članovi grupe Silente | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sanin je krajem 2022. godine objavio zbirku pjesama 'Terca na tišinu', a sada planira objaviti i nešto u prozi, iako nema puno vremena za pisanje.

Dodao je da se najviše napisao posveta jer se želi svakome zahvaliti što je pročitao njegovu zbirku. Probao je pisati i na engleskom jeziku, ali ne osjeća tu emociju kao na materinjem jeziku.

'Mislim da se na Eurosongu traže neke druge stvari koje mi nemamo'

- Već godinama nagovaramo Tibora da nešto poduzme po tom pitanju, ali nikako - odgovorio je Sančo kako su razmišljali o prijavi na Doru i mogućem odlasku na Eurosong.

- Malo sam sumnjičav je li bi prepoznali naše kvalitete na takvoj pozornici. Mislim da se tu traže neke druge stvari koje mi nemamo, a one koje imamo da su možda malo izvan fokusa u toj priči - zaključio je.