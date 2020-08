Tihana je najprije i sama bila model, a kasnije je otkrila brojne poznate manekenke. Danas je ponosna na\u00a0karijeru\u00a0Valerije \u0160esti\u0107, Anite Duji\u0107 (35), Petre Friganovi\u0107 i Kristine \u0160alinovi\u0107 (30), za koju je odmah znala da \u0107e osvojiti svijet.

<p>Vlasnica modne agencije Talia Models <strong>Tihana Harapin Zalepugin </strong>(69) unatoč godinama i dalje izgleda kao djevojka s modne piste. Trenutačno je u Vrisniku na otoku Hvaru sa suprugom <strong>Sašom Zalepuginom</strong> (89), a za to ih mjesto vežu posebne uspomene. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tihana i Saša su nerazdvojni</strong></p><p>- Hvar je za mene i Sašu 'naš otok' jer smo se tamo upoznali 1975. godine, dok sam ja radila kao manekenka, a on kao režiser. Tu smo se zapazili, a ljubav se dogodila 14 godina kasnije te smo se vjenčali 1992. godine - ispričala je Tihana za <a href="https://www.gloria.hr/moda/inspiracija/kao-manekenka-nosila-je-jednodijelni-kupaci-a-sada-u-70-toj-nosi-bikini-samo-jedan-detalj-je-isti/10449769/" target="_blank">Gloriju</a>.</p><p>U danima koji dolaze supružnici Zalepugin proslavit će svoje rođendane, a sljedeće godine imat će posebno slavlje. Saša će proslaviti 90. rođendan, a ona 70. rođendan.</p><p>Često se prisjeća njihovih prošlih dana pa je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju iz prošlosti. Tihana je pozirala u badiću, a uz to je priložila fotografiju kako sada izgleda u sličnom izdanju. Mnogi se slažu kako je i nakon puno godina uspjela zadržati zavidnu liniju.</p><p>Tihana je najprije i sama bila model, a kasnije je otkrila brojne poznate manekenke. Danas je ponosna na karijeru<strong> Valerije Šestić</strong>, <strong>Anite Dujić </strong>(35), <strong>Petre Friganović</strong> i <strong>Kristine Šalinović</strong> (30), za koju je odmah znala da će osvojiti svijet.</p><p>- U doba moje mladosti u Zagrebu su postojale dvije modne agencije, a tržište je bila cijela Jugoslavija. Od zarađenog novca kupila sam auto, svu tehniku za stan, putovala po svijetu i još stavljala na knjižicu. Kamera mi je uvijek bila jača strana pa sam snimila uistinu mnogo TV reklama i kataloga - rekla je Tihana jednom prilikom za Gloriju.</p><p> </p>