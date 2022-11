Tihana Harapin Zalepugin: Saša me čekao da se oprostimo...

Legendarni voditelj Saša Zalepugin preminuo je prošle subote od posljedica moždanog udara, a posljednjih trenutaka sa suprugom prisjetila se Tihana Harapin Zalepugin, koja je otkrila kako je tog dana imala neki loš predosjećaj.

- Tog petka imala sam nekako ludi dan. Gomilu obaveza, a još sam i mobitel negdje zaboravila. Bez obzira na to jurila sam prema njemu u bolnicu, gdje sam ga svih ovih mjesec i pol dana dolazila posjetiti svakog dana u 16 sati. Dok sam hitala prema njemu u mislima sam cijelo vrijeme ponavljala ‘Molim te, čekaj me, molim te, čekaj me. - ispričala je za Jutarnji list te dodala kako je napravila hrpu prekršaja na putu prema bolnici, ne bili bila s njim.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

- Stigla sam na vrijeme, pet minuta prije četiri sata - rekla je pa dodala kako je legla pored Saše u bolničkom krevetu i prvi put ispred njega zaplakala:

- Plakala sam kao ljuta godina jer sam osjetila da posljednji puta ležimo jedno uz drugo. Ja sve ovo vrijeme prije toga nisam nikad ni suzu pustila pred Sašom, sve sam ih isplakala daleko od njega jer nisam željela da me on ‘vidi‘ kako plačem.

U petak je, kaže Tihana, bilo drugačije. Tog dana nije željela otići od njega.

- A morala sam otići zbog Mini koja me čekala doma. Cijelog sam ga izljubila. Ljubila sam mu obraze, ruke, dragala sam ga po kosi - rekla je utučena Tihana pa nastavila:

- I kad su mi onda u subotu ujutro javili da je on otišao, ja sam znala da je on dan prije mene čekao da se oprostimo i bilo mi je lakše jer smo jedno drugom rekli ‘doviđenja‘, ali ne i ‘zbogom‘ jer ja Sašu cijelo vrijeme osjećam tu, kraj sebe... I ja sam sada, upravo zbog toga što smo se stigli oprostiti, što nam je svemir to dozvolio, nekako mirnija sama sa sobom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, Tihana i Saša upoznali su se 1975. na Hvaru, a vjenčali 1992. Pri prvom upoznavanju bili su udaljeni desetak centimetara, ali nisu odmah shvatili da je 'to-to'. Život ih je spajao čak 13 godina.

- Za razliku od dana kad smo se upoznali, nema više straha, jer on je tu, uz mene i moj. Nekako mi se čini da taj osjećaj gaji i on prema meni. Ponekad mi ničim izazvan izgovori takav kompliment, da ostanem bez teksta - pričala nam je Tihana.

Foto: Privatni album

