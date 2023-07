Tihana Harapin Zalepugin se prisjetila pokojnog supruga: 'Stepenice našeg susreta 1977.'

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (71) prisjetila se mjesta na Hvaru gdje je upoznala pokojnog supruga Sašu Zalepugina.

- Stepenice koje su svjedočile naše prve poglede 1977., Hvar - ti režiser, ja model - sve je isto, ali nema nas - napisala je Tihana.

Tihana i Saša upoznali su 1977. na Hvaru, a vjenčali su se 1992.

Zalepugin je nedavno progovorila i o tome koliko joj je teško bez supruga.

- Kad me tu dirnete, onda nemam više snage, ali moram u ime i Saše i sebe raditi dalje, ići dalje svojim životnim putem. Bez njega, ali s njim u sjećanju, on je u svakom trenutku tu negdje uz mene i pitam se što bi on rekao za ovo što sam odjenula ili što bi rekao trebam li ići negdje - objasnila je za Story

Foto: Milan Sabic/PIXSELL.

Inače, Saša Zalepugin umro je u studenom prošle godine, imao je 91 godinu. Legendarni televizijski voditelj preminuo je od posljedica moždanog udara koji je doživio mjesec dana ranije

Tihana nam je još početkom godine ispričala kako još uvijek drži njegovu urnu i nije ga pokopala. Ipak, u siječnju je skupila snage i za posljednji pozdrav.

- Položila sam urnu. Čekala sam neke pozive koji nisu došli pa sam sama to lijepo riješila. Jedva sam se odvojila od Saše. Ah, kako sam? Moram ići dalje. Moram proživjeti ono što mi je namijenjeno i biti na neki način nastavak naše veze i braka - rekla nam je tada.

- Želim da on bude ponosan na mene i sve što napravim. Ako me gleda odnekud želim da je sretan, zadovoljan i ponosan kako nastavljam život - poručila je i dodala da želi da se ljudi sjećaju njezinog Saše onakvog kakav je bio.