Tihana Zalepugin otkrila kako se drži nakon suprugove smrti: Nije mi lako, a neće niti biti

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin (71) priznala je da joj nedostaje suprug Saša Zalepugin. Uz to, istaknula je da unatoč boli mora nastaviti dalje sa životom.

- Kad me tu dirnete, onda nemam više snage, ali moram u ime i Saše i sebe raditi dalje, ići dalje svojim životnim putem. Bez njega, ali s njim u sjećanju, on je u svakom trenutku tu negdje uz mene i pitam se što bi on rekao za ovo što sam odjenula ili što bi rekao trebam li ići negdje - objasnila je za Story pa dodala:

- Kao što je uvijek bio tu, sad je u mislima. A držati se moram, prijateljice su mi rekle da su jako ponosne na mene kako se držim. Nije mi lako ni sad nakon četiri mjeseca, a neće biti ni nakon četiri godine.

Također, modna agentica je otkrila i tko joj je pomogao u teškim trenucima.

- Dosta mi je pomogla Nada Mirković, supruga pokojnog Denisa Kuljiša koja mi je rekla da se mi nismo za njih udale kad smo imale 17 ili 18 godina. Imala sam već nekakav život, karijeru, završen fakultet, posao i tako dalje. I onda sad nastojim nastaviti tamo gdje sam onda bila, naravno da su godine učinile svoje što se tiče izgleda i držanja, ali ja sam ja i moram to i dalje biti. Tuga je tu, ali mislim da neću doći do depresije. Skoro svaki ili svaki drugi dan sam kod njega, s njim podijelim detalje, ispričam mu i idem dalje, dovoljno mi je pet minuta - emotivno je ispričala Tihana.

Saša Zalepugin umro je 26. studenog 2021. u 92. godini. Legendarni televizijski voditelj preminuo je od posljedica moždanog udara koji je doživio u nedjelju, 16. listopada, u svom domu u Zagrebu.

