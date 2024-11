Tijelo Liama Paynea vraća se kući, objavili su detalje pogreba

Posljednji ispraćaj britanskog pjevača Liama Paynea održat će se sljedeći tjedan, piše Daily Mail. Tijelo preminulog pjevača bit će prevezeno u Veliku Britaniju do srijede, a sprovod bi se trebao održati u katedrali sv. Pavla u Wolverhamptonu.

Prisjetimo se, bivši član One Directiona preminuo je 16. listopada u argentinskom Buenos Airesu nakon što je pao s balkona.

Liam Payne attends The Fashion Awards 2018 at The Royal Albert Hall. London, UK. 10/12/2018 | Foto: Ik Aldama/DPA/PIXSELL/HRT

Nakon njegove smrti provedena je policijska istraga, a utvrđeno je da je pjevač imao tragove kombinacije više droga u tijelu. Nalaz je otkrio tragove kokaina, benzodiazepina, crack kokaina i 'ružičastog kokaina' koji je kombinacija metamfetamina, ketamina i MDMA.

Liam je u Argentini bio zbog gostovanja na koncertu Nialla Horana, bivšeg kolege iz One Directiona. S preminulim pjevačem došla je i partnerica Kate Cassidy, koja je Buenos Aires napustila dan prije njegove smrti.

Zagreb: Na Maksimiru obožavatelji odali počast Liamu Payneu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Shrvana Kate nedavno je Liamu posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama.

- Ti si moj najbolji prijatelj, ljubav mog života i svi koje si dotaknuo osjećali su se jednako posebno kao i ja. Tvoja je energija bila zarazna, osvjetljavala je svaku sobu u koju si ušao. Ništa od ovoga nije stvarno, i ne mogu razmišljati o ovoj novoj stvarnosti da te nemam. Borim se shvatiti kako živjeti u svijetu bez tebe - napisala je Kate.