INCIDENT U KAFIĆU

TikToker provocirao Dragana Bjelogrlića, on mu izbio mobitel

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

Neugodan susret u središtu Beograda eskalirao je nakon što je tiktoker snimao i provocirao poznatog glumca i redatelja, a cijeli događaj odvijao se pred brojnim gostima

Admiral

U jednom kafiću u centru Beograda u utorak je došlo do incidenta u kojem je sudjelovao glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić. Prema navodima svjedoka, Bjelogrlić je udarcem izbio mobilni telefon iz ruke tiktokeru Aleksandar Šulcu, poznatijem pod nadimkom Lepi, koji ga je prethodno snimao i verbalno prozivao, javlja Blic.

Šulc je ušao u kafić s uključenom kamerom, neprestano snimao te se približio Bjelogrliću, postavljajući mu pitanja i upućujući provokativne komentare. Glumac je isprva odgovarao smireno, navodno misleći da je riječ o obožavatelju. Međutim, kada je shvatio da se radi o namjernom provociranju, naglo je ustao i udarcem po ruci izbacio tiktokeru telefon.

Unatoč tome, Šulc je nastavio snimati te je Bjelogrlića pred kamerom nazvao „nervoznim“, dok su se ostali gosti zatekli u neugodnoj situaciji.

Inače, Bjelogrlić igra jednu od glavnih uloga u filmu 'Svadba', a incident je dodatno privukao pozornost javnosti zbog ranijih problema glumca sa zakonom. Naime, Viši sud u Beogradu je 21. studenoga prošle godine pravomoćno osudio Dragana Bjelogrlića na uvjetnu kaznu zatvora od šest mjeseci zbog nasilničkog ponašanja prema redatelju Predrag Antonijeviću.

POLITIČKI PRITISAK Dragan Bjelogrlić: Srpski glumci iz 'Svadbe' su na crnoj listi, zato smo film snimili u Hrvatskoj
Riječ je o događaju iz kolovoza 2021. godine, kada je Bjelogrlić u ranim jutarnjim satima u niškom hotelu Ambasador više puta udario Antonijevića po glavi. Tijekom saslušanja u tužiteljstvu glumac je priznao kazneno djelo i izrazio žaljenje.

Aleksandar Šulc, koji na društvenim mrežama djeluje pod imenom Lepi, student je Fakulteta tehničkih znanosti u Novom Sadu. Poznat je po videima u kojima oštro kritizira studente u blokadi, zbog čega ga mediji i javnost bliski opoziciji često nazivaju „režimskim provokatorom“. 

SNIMKA ŠOKIRALA JAVNOST Dragan Bjelogrlić u Beogradu dobio šest mjeseci uvjetno zbog premlaćivanja kolege 2021.
