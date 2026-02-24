TikToker provocirao Dragana Bjelogrlića, on mu izbio mobitel

U jednom kafiću u centru Beograda u utorak je došlo do incidenta u kojem je sudjelovao glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić. Prema navodima svjedoka, Bjelogrlić je udarcem izbio mobilni telefon iz ruke tiktokeru Aleksandar Šulcu, poznatijem pod nadimkom Lepi, koji ga je prethodno snimao i verbalno prozivao, javlja Blic.

Šulc je ušao u kafić s uključenom kamerom, neprestano snimao te se približio Bjelogrliću, postavljajući mu pitanja i upućujući provokativne komentare. Glumac je isprva odgovarao smireno, navodno misleći da je riječ o obožavatelju. Međutim, kada je shvatio da se radi o namjernom provociranju, naglo je ustao i udarcem po ruci izbacio tiktokeru telefon.

Unatoč tome, Šulc je nastavio snimati te je Bjelogrlića pred kamerom nazvao „nervoznim“, dok su se ostali gosti zatekli u neugodnoj situaciji.

Inače, Bjelogrlić igra jednu od glavnih uloga u filmu 'Svadba', a incident je dodatno privukao pozornost javnosti zbog ranijih problema glumca sa zakonom. Naime, Viši sud u Beogradu je 21. studenoga prošle godine pravomoćno osudio Dragana Bjelogrlića na uvjetnu kaznu zatvora od šest mjeseci zbog nasilničkog ponašanja prema redatelju Predrag Antonijeviću.

Riječ je o događaju iz kolovoza 2021. godine, kada je Bjelogrlić u ranim jutarnjim satima u niškom hotelu Ambasador više puta udario Antonijevića po glavi. Tijekom saslušanja u tužiteljstvu glumac je priznao kazneno djelo i izrazio žaljenje.

Aleksandar Šulc, koji na društvenim mrežama djeluje pod imenom Lepi, student je Fakulteta tehničkih znanosti u Novom Sadu. Poznat je po videima u kojima oštro kritizira studente u blokadi, zbog čega ga mediji i javnost bliski opoziciji često nazivaju „režimskim provokatorom“.