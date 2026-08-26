Tim Curry odbio je zastrašujuću masku i stvorio kultnog klauna: Evo kako je nastao Pennywise

Kada se danas spomene Pennywise, mnogi se sjete istog prizora - bijelog lica, crvene kose, jezivog osmijeha i pogleda koji ne želite da vas sretne... Legendarni Tim Curry, koji je preminuo u 81. godini, stvorio je najjezivijeg filmskog klauna koji i danas ledi krv u žilama.

No jedan od najpoznatijih filmskih klaunova mogao je izgledati prilično drukčije da je Tim Curry pristao na prvotnu ideju autora maske.

Curry je 1990. godine preuzeo ulogu Pennywisea u televizijskoj adaptaciji romana Stephena Kinga 'It' ('Ono'), a upravo će ta izvedba desetljećima kasnije ostati jedna od njegovih najprepoznatljivijih uloga. Zanimljivo je da je glumac od početka imao vrlo jasnu ideju o tome kako klaun ne bi trebao izgledati.

Foto: Rights Managed

Makeup artist Bart Mixon isprva je osmislio puno složeniju masku. Pennywise je trebao imati izraženije jagodice, oštru bradu i druge prostetičke dodatke koji bi mu lice učinili gotovo nadljudskim. No Curry nije bio oduševljen tom idejom. Nije želio da mu lice bude prekriveno tolikom količinom gume i lateksa jer je znao da će mu to ograničiti ono što može napraviti kao glumac.

Njegova poruka bila je jednostavna - ako žele da Pennywise bude strašan, moraju mu dopustiti da koristi vlastito lice.

- Ako želite da nosim zastrašujuću šminku, onda imate pogrešnog glumca - prisjetili su se članovi ekipe njegove reakcije.

I upravo se tu dogodio jedan od ključnih trenutaka u nastanku Pennywisea.

Umjesto komplicirane maske, ekipa je počela eksperimentirati s jednostavnijom verzijom - klasičnim klaunovskim make-upom, prostetičkim nosom i zubima. Kada se Curry pojavio pred ekipom s manje šminke, efekt je bio potpuno neočekivan. Nije izgledao manje strašno. Potpuno suprotno - izgledao je još strašnije.

Foto: Profimedia.hr

Redatelj Tommy Lee Wallace kasnije je priznao da je Curry bio u pravu - 'manje je bilo više'. Njegove oči, usta i izrazi lica već su sami po sebi bili dovoljno snažni da Pennywiseu daju jezivu dimenziju.

A Curry nije Pennywisea stvarao samo šminkom. Tijekom prvih dana snimanja njegovo se lice još mijenjalo. Sam glumac otkrio je da gotovo nije bilo dana u prvih pet dana snimanja kada je make-up izgledao potpuno isto. Posebno su pokušavali pronaći pravi oblik usta i obrva, a upravo su obrve bile jedan od najtežih detalja za pogoditi.

Zato je velik dio Pennywiseova izgleda zapravo počivao na Curryjevoj glumi. Kada bi se kamere uključile, njegova se energija potpuno promijenila. Članovi ekipe opisivali su ga kao glumca koji je u sekundi postajao Pennywise - od gotovo simpatičnog klauna do nečega izrazito prijetećeg.

Foto: PA/PIXSELL

I tu je bila tajna lika - Pennywise u početku nije trebao izgledati kao čudovište. Trebao je izgledati dovoljno bezazleno da mu djeca priđu. Tek kada bi odlučio pokazati svoje pravo lice, pojavili bi se jezivi zubi i zastrašujući pogled. Za pojedine scene Curry je imao manje i veće setove oštrih zuba, dok su mu u nekim trenucima stavljali i posebne žute leće s crvenim rubovima kako bi oči izgledale nadnaravno.

A možda je najzanimljivije to što je sve to nastalo bez moderne 'računalne magije'. 'It' je sniman početkom 90-ih, a Pennywise se gotovo u potpunosti oslanjao na praktičnu masku, zube, leće, lutke i fizičke efekte. Čak je i veliki paukoliki oblik iz završnice napravljen kao animatronički efekt, dok su se za neke druge nadnaravne prizore koristile tadašnje tehnike poput stop-motiona i rotoskopiranja.

Zbog toga Pennywise Tima Curryja i danas djeluje posebno jezivo. Nije ga stvorio računalni efekt. Nije ga 'glumila' maska. Najstrašniji dio bio je čovjek ispod nje.

*uz korištenje AI-ja