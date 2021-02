Glazbenik Justin Timberlake (40) na udaru je kritika otkako se prikazao dokumentarac 'Framing Britney Spears'.

U dokumentarnom filmu spominje se njezin prekid s Justinom, nakon kojeg je on postao svjetska zvijezda. Britneyjini fanovi tvrde da ga je pjesma 'Cry Me a River', za koju se misli da govori o tome kako je Britney prevarila Justina, lansirala na scenu.

- Ovo je možda prvi put u njegovoj karijeri da njegova šarm-ofenziva ne djeluje. Veći dio dokumentarnog filma o Britney fokusira se na to tko je kriv za njena mentalna pitanja i skrbništvo iz kojeg se pokušava izvući... No čini se da se internet grupno fokusirao na jednog određenog negativca: toliko ljudi se loše ponijelo prema Britney Spears, ali nitko joj nije učinio gore od Justina Timberlakea - piše BuzzFeed.

Wesley Morris u dokumentarcu govori kako su se prema Britney odnosili na 'srednjoškolski način'. Dok je Justin bio školski heroj, ona se karakterizirala dro*om.

- On je taj spot iskoristio kao oružje da bi nju optužio za propast njihove veze - zaključuje Morris.

Par se upoznao zahvaljujući emisiji 'The All New Mickey Mouse Club', a prohodali su 1999. godine. Zajedno su proveli tri godine, a prekinuli su nakon, kako se navodi, nevjere Britney Spears.

Mnogobrojni obožavatelji pjevačica tvrde da je Timberlake svjesno sve učinio kako bi sebe prikazao kao pozitivca.

- Timberlake nije bio jedini kreator psihičkih problema koji su doveli do situacije u kojoj je danas Spears, ali nije učinio ništa da smiri bijes oko nje. Zašto i bi? Imao je koristi od toga - piše BuzzFeed.