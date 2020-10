Tina i Mate ispali nakon petih eliminacija, ukućani zaplakali

Uz Tinu i Matu ovaj put su se u eliminacija našli i Nikolana i Marko, koji je rekao da je imao osjećaj da će završiti s njima. Tina je znala da im je to najgore što im se moglo dogoditi jer im 'nema spasa'

<p>Posljednji je dan u petom ciklusu, što znači da netko ispada iz 'Superpara' i svi razmišljaju o eliminacijama. 'Četiri puta smo podržali Tinu i Matu, sad je vrijeme da odu', komentirali su Ratka i Gordon i s Nikolanom i Markom razgovarali su o tome kako će Balcano odlučivati o svemu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dolores i Anton oduševljavaju u showu </strong></p><p>- Obećao je da će glasati za Tinu i Matu jer su im pomogli da uđu u kuću - komentirali su Ratka i Gordon. </p><p>Tina i Mate sjedili su s Marijetom i Balcanom, koji im je ponovio kako mogu računati na njegov glas. 'A što ako se mi nađemo u eliminacijama, imamo li mi vašu podršku?' zanimalo je Slavonce, a Tina je odgovorila kako njih u kući drže Ratka i Gordon te Nikolana i Marko, pa je Balcanu bilo jasno da će njima dati narukvicu.</p><p>- Danas svi mogu ispasti i svi mogu ostati - zaključili su Ratka i Gordon, a Anton je u šali rekao Gordonu: 'Dok si ti u kući, životinje trče vani pa moju narukvicu imaš.'</p><p>U današnjem izazovu parovi će morati pobjeći iz zatvora! U ćeliji, odjeveni u zatvorsko odijelo, morali su se skinuti, zavezati kuku za odijelo i dohvatiti loptu s ključem. Nosili su malo srce, penjali se preko zida, drugu rušili batom, dizali su partnerice kako bi pokupile drugi ključ za sljedeća zaključana vrata. Tada su slagali drugo veliko srce, ponovno podizali partnerice, zakačili malo srce na kuku i tada su prošli zadatak. Najboljima ide 5000 kuna, a najgori idu u eliminaciju. </p><p>Prvi su krenuli Dolores i Anton, koji su bili izvrsni i zadatak su prošli za četiri minute i 35 sekundi! 'Stvarno smo bili brzi', rekla je Dolores. Na red su došli Nikolana i Marko te Daliborka i Matej. Nikolana i Marko izvršili su zadatak za šest minuta i 40 sekundi, a Daliborka i Matej za pet sekundi manje. 'Nadam se da smo dobri', rekla je Daliborka. </p><p>Na bijeg su bili spremni i Marijeta i Balcano, Tina i Mate te Ratka i Gordon. </p><p>- Puno bi nam značilo 5000 kuna - rekla je Zadranka, no nije im dobro išlo. A Ratka i Gordon po putu su zaboravili srce pa su se morali vraćati po njega, baš kao i Tina i Mate. Ratka i Gordon završili su zadatak za četiri minute i 43 sekunde, a Zadrani i Slavonci mučili su se slaganjem srca. Naposljetku su Marijeta i Balcano završili za osam minuta i osam sekundi, a za 11 minuta i 14 sekundi i Zadrani su uspjeli završiti zadatak. 'Kako god okrenemo, uvijek idemo u eliminacije', frustrirano su komentirali. </p><p>Kad su se vratili u kuću, prošli su stanje na tablici. Tina i Mate imaju nula kuna i bili su najgori u izazovu pa peti put idu u eliminacije, a Dolores i Anton su bili najbolji u izazovu, dobivaju 5000 kuna i nisu u eliminacijama. Uz Tinu i Matu, ovaj će se put naći Nikolana i Marko! 'Nekako smo osjećali da ćemo završiti s njima', rekao je Marko, a Tina dodala: 'To je najgore što se moglo dogoditi.' </p><p>'Želim ići kući zato što nam je ovo peta nominacija', govorio je Mate, a Tina mu je prigovarala da i inače tako odustaje u životu. 'Više mi se ne da provlačiti', zaključio je Mate.</p><p>- Trebamo iskoristiti priliku da se riješimo Nikolane i Marka - u to je vrijeme Anton nagovarao Daliborku i Mateja, baš kao i Dolores koja ne želi dati narukvicu Tini i Mati. 'Za vas neće glasati nitko', rekao im je Balcano i dodao: 'Ako dobijemo kuvertu za spašavanje, mi ih možemo spasiti, ali to ne bi bilo pravedno.' </p><p>Marijeta i Balcano odabrali su kuvertu. Ratka i Gordon svoju su narukvicu dali Nikolani i Marku, a naposljetku je Anton prepustio odluku Dolores, koja je narukvicu dala Nikolani i Marku. Daliborka i Matej narukvicu su također dali Nikolani i Marku, a Marijeta i Balcano narukvicu su dali Tini i Mati. Ipak, kad bi mogli spasiti jedan par, odabrali bi Nikolanu i Marka zato što je Mate rekao Balcanu da želi kući. Izvukli su dvostruki glas za nominaciju tako da su i svoju drugu narukvicu dali Zadranima. </p><p>Tina i Mate odlučili su narukvice dati svojim favoritima - Tina je dala Nikolani i Marku, a Mate - Gordonu i Ratki, koja se rasplakala.</p><p>- Jedino mi je žao što nismo srušili rekord Bade i Toce, šest puta u eliminacijama, ali dobro je i ovako - rekao je Mate.</p><p>Kad je došao trenutak za mijenjanje soba, Marko koji je cijeli dan vikao da se neće mijenjati za sobu - odlučio je da supruga i on idu u kampicu!</p><p>- Nismo nekog drugo zamijenili zato što moj Marko ne može ostaviti Balcana u kamp-kućici pa bolje da njegova žena spava tamo -rekla je Nikolana. </p>