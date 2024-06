Tina iz 'Braka' otkrila istinu o prekidu s Tiagom: 'Kleveta mog imena može imati posljedice'

Napad je najbolja obrana. Kad se to ikad dogodilo, da žena pita, misleći na sve ove optužbe - i onda ne bi dobila? Nikad. I to, da je on pitao za ovu stvar za koju mene optužuje. To nije bilo samo tad na moj rođendan nego i poslije vjenčanja s nekom osobom iz ekipe, uvijek u 'za*ebanciji', naravno, započela je Tina Blašković, kandidatkinja ovogodišnjeg sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu', na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 brak na prvu | Video: KanalRi

Naime, Tina i Tiago Coutinho Nunes odmah na početku showa 'Brak na prvu' su kliknuli. Ubrzo su počeli razvijati svoju intimnu vezu, a u posljednjoj epizodi razmijenili su zavjete. No, na posljednjoj zajedničkoj večeri parova Tiago je otkrio kako su prekinuli prvi vikend nakon čitanja zavjeta.

Među parovima kruži priča kako je razlog prekida bio taj što je Tiago navodno tražio seks utroje, a sada je Tina odlučila i javno iznijeti svoju stranu priču.

Foto: RTL

- Štedjela sam ga u showu i štedim ga još izvan showa, zato sam i mislila se suzdržati od intervjua, a ni u showu nisam rekla 100% svoju istinu. Sve pakiram nešto, ali za koga? - nastavila je ona u svojoj objavi.

Foto: Instagram

Dodaje kako ono što je Tiago ispričao kao razlog prekida 'čista laž', a pohvalila je Lovru koji je stao na njezinu stranu. Otkrila je kako je svjesna da se Tiago, kaže, nabacivao i drugim ženama u izlascima.

- Znam jednu stvar, a to je da Lovre ne laže. Pranje sebe i bacanje svog blata na druge ljude je djetinjasto. Kaže da je nagovarao svog frenda da flertuje sa mnom na moj rođendan, pa tko to radi? Frend je sjedio na kauču kao gljiva i jedva dvije rečenice izgovorio u svega dva sata koliko je proveo s nama. Zar je to flertovanje? - objasnila je Tina kako ju je optužio da taj se vikend upucavala njegovu prijatelju, no ona kaže da to nije istina te da bi mu svakako rekla da joj se sviđa drugi muškarac prije nego što bi to radila.

Foto: Instagram

Na večeri je spomenuo kako nije upoznao ni njezine roditelje.

- Da se ja nekome nabacujem, muškarac mora biti biti zgodan, ekonomski siguran, obrazovan, mentalno zdrav i gentleman. To on i njegov frend zajedno nisu. Klevetanje mog imena može imat i pravne posljedice - kaže Tina te dodaje kako je mislila da će se njihova priča 'elegantno' završiti, a za cijelu situaciju ima i svjedoka, svoju prijateljicu koja 'neće imati problema' ispričati sve što se zaista dogodilo te kobne večeri.