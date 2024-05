Tina je otkrila: 'Tiago i ja smo u vezi, ovo više nije eksperiment'

Nakon što su pred stručnjacima priznali kako im je prošli tjedan u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' bio najljepši dosad, Tina je otkrila da su Tiago i ona zajedno.

- On to shvaća kao vezu. On je u vezi, on više nije u sociološkom eksperimentu. Kako on to shvaća, mi smo u vezi - rekla je pred djevojkama.

Foto: RTL

Karmen ju je pitala osjeća li se ona kao da je u pravoj vezi.

- Mislim da da - naglasila je sa smiješkom na licu.

Foto: RTL

Djevojke su bile presretne pa su nazdravile u njihovo ime.