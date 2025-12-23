Tintarnica, enigmatičan stalak i zlatni sat s posebnom pričom u novoj epizodi Cash or Trasha!

Koliko god kupce u Cash or Trashu vesele neobični i rijetki predmeti, nova epizoda pokazat će da im srce ipak najjače zatitra na dobro staro – zlato. Pred trgovcima će se naći predmeti različitih priča, vrijednosti i emocija, a odluke neće biti tako lake.

Foto: Nova TV

U emisiju stiže Željka, školska pedagoginja iz Jastrebarskog, koja na procjenu donosi tintarnicu do koje je došla sasvim neočekivano – kupnjom nekretnine u kojoj je predmet ostao zaboravljen. Riječ je o bogato izrađenoj tintarnici od bakra, djelomično pozlaćenoj, čije će stanje, starost i vrijednost procijeniti Ilam. Hoće li interes kupaca pratiti njezina očekivanja, tek će se vidjeti tijekom aukcije.

Foto: Nova TV

Na procjenu dolazi i Mislav, chef kuhinje iz Krapinskih Toplica, s predmetom koji mu je poklonio stari prijatelj, a u čiju pravu namjenu ni sam nije siguran. Enigmatičan stalak za skulpturu otvara brojna pitanja o funkciji i podrijetlu, a izazvat će i raspravu među kupcima.

Foto: Nova TV

Epizodu će obilježiti i Franjo, umirovljenik iz Osijeka, koji na procjenu donosi sat s narukvicom od 18-karatnog zlata. Sat je dobio na poklon od brata povodom vjenčanja 1974. godine, a riječ je o predmetu koji nosi snažnu emotivnu vrijednost, ali i ozbiljan financijski potencijal. Hoće li Franjo biti spreman odreći se uspomene, ostaje za vidjeti.

Foto: Nova TV

Koji će predmeti pronaći nove vlasnike, a koji će se vratiti kući, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha u 18 sati na Novoj TV.