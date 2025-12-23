Obavijesti

Show

Komentari 0
ZLATNI ULOV

Tintarnica, enigmatičan stalak i zlatni sat s posebnom pričom u novoj epizodi Cash or Trasha!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tintarnica, enigmatičan stalak i zlatni sat s posebnom pričom u novoj epizodi Cash or Trasha!
5
Foto: Nova TV

Nova epizoda Cash or Trasha donosi niz zanimljivih predmeta s osobnim pričama, od zaboravljene tintarnice i enigmatičnog stalka do sata od 18-karatnog zlata

Koliko god kupce u Cash or Trashu vesele neobični i rijetki predmeti, nova epizoda pokazat će da im srce ipak najjače zatitra na dobro staro – zlato. Pred trgovcima će se naći predmeti različitih priča, vrijednosti i emocija, a odluke neće biti tako lake.

Foto: Nova TV

U emisiju stiže Željka, školska pedagoginja iz Jastrebarskog, koja na procjenu donosi tintarnicu do koje je došla sasvim neočekivano – kupnjom nekretnine u kojoj je predmet ostao zaboravljen. Riječ je o bogato izrađenoj tintarnici od bakra, djelomično pozlaćenoj, čije će stanje, starost i vrijednost procijeniti Ilam. Hoće li interes kupaca pratiti njezina očekivanja, tek će se vidjeti tijekom aukcije.

Foto: Nova TV

Na procjenu dolazi i Mislav, chef kuhinje iz Krapinskih Toplica, s predmetom koji mu je poklonio stari prijatelj, a u čiju pravu namjenu ni sam nije siguran. Enigmatičan stalak za skulpturu otvara brojna pitanja o funkciji i podrijetlu, a izazvat će i raspravu među kupcima.

NOVA EPIZODA 'Cash or Trash': Vazu prodali za 500 eura, a drugo vratili kući
'Cash or Trash': Vazu prodali za 500 eura, a drugo vratili kući
Foto: Nova TV

Epizodu će obilježiti i Franjo, umirovljenik iz Osijeka, koji na procjenu donosi sat s narukvicom od 18-karatnog zlata. Sat je dobio na poklon od brata povodom vjenčanja 1974. godine, a riječ je o predmetu koji nosi snažnu emotivnu vrijednost, ali i ozbiljan financijski potencijal. Hoće li Franjo biti spreman odreći se uspomene, ostaje za vidjeti.

Foto: Nova TV

Koji će predmeti pronaći nove vlasnike, a koji će se vratiti kući, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha u 18 sati na Novoj TV.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...
ODMOR NA PIJESKU

Dua je baš Lipa! Kosovarka je prošetala plažom u tangama. Nema tko se nije okrenuo...

Slavna pjevačica Dua Lipa odlučila se malo odmoriti od svojih obaveza. A najbolji način za odmor, barem za nju, je biti na plaži. Zajedno sa svojim partnerom Callumom Turnerom otišla je u Meksiko i pokazala fantastičnu liniju
Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...
DNEVNI PREGLED

Evo što će biti u sapunicama i serijama u utorak: Ante će opet pokazati svoje okrutno lice...

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 23. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Navy CIS', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat
NA DODJELI NAGRADA HOO-A

FOTO Kakva haljina! Pogledajte u čemu se pojavila Mila Horvat

Na kraju još jedne uspješne sportske godine Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je po 32. put proglasio i nagradio najuspješnije sportašice, sportaše i trenere te dodijelio druga vrijedna priznanja, kao i Nagradu “Matija Ljubek” sportskim zaslužnicima za životno djelo. Osim fantastičnih sportaša, pažnju je privukla i voditeljica Mila Horvat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025