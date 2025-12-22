Emisiju je otvorio Stjepan, restaurator namještaja iz Donje Zeline, koji je na procjenu donio vazu iz druge polovice 19. stoljeća.
'Cash or Trash': Vazu prodali za 500 eura, a drugo vratili kući
I najprašnjaviji predmeti u 'Cash or Trashu' mogu postati prave zvijezde, a današnja epizoda to je još jednom potvrdila. Iako procjenitelj Ilam prodavateljima nije donio mnogo sretnih vijesti, predmeti koji su se našli pred trgovcima izazvali su zanimanje, rasprave i pokoje iznenađenje.
Emisiju je otvorio Stjepan, restaurator namještaja iz Donje Zeline, koji je na procjenu donio vazu iz druge polovice 19. stoljeća.
- Mislim da je predmet jako zanimljiv i da ih nema takvih puno. Spada pod neoklasicizam i potječe iz Italije i Grčke - rekao je Stjepan.
Vazu je, kako kaže, sasvim slučajno vidio kod ljudi kojima više nije trebala, a kod sebe je ima oko godinu dana. Očekivao je procjenu između 600 i 800 eura.
Ilam je vazu smjestio u razdoblje između 1880. i 1900. godine te je stilski svrstao u neoklasicizam.
- Bronca je tanka, nema masivnost, nema nikakve natpise pa ne možemo saznati eventualnog autora. Vučе na Italiju, ali ne mogu sa sigurnošću reći. Moja procjena je 330 eura - rekao je Ilam.
Stjepan se s procjenom nije složio.
- Neću pristati na tu cijenu, radije ću ju zadržati za sebe - rekao je odmah nakon procjene.
U sobi trgovaca vaza je, unatoč svemu, izazvala interes.
- To je stil koji je meni veoma drag, bogat je, ali nije prekrcan, ima ravne note za razliku od baroka - komentirao je Josip.
Ponude su se kretale od 40 do 500 eura, a vaza je na kraju ipak prodana Josipu.
- Nije mi žao što sam ju prodao, doći će neki drugi zanimljiv predmet - zaključio je Stjepan.
Josip je nakon kupnje dodao: 'Prekrasna je vaza, ja ne znam kako bi trebala izgledati vaza da bude ljepša od ove.'
Sljedeća se predstavila Jelena, zdravstvena radnica iz Triblja, koja je donijela tradicionalni ženski pojas star između 150 i 200 godina, vjerojatno porijeklom iz Sinja.
- Donijela sam nešto što je nekada bilo tradicionalno i što su žene morale imati. Najniža cijena ispod koje ga ne bih prodala je 1000 eura - rekla je Jelena.
Ilam je pojas opisao kao lijep filigranski rad, potpuno ručno izrađen.
- Po mom mišljenju, nije star 200 godina, već je s kraja 19. ili početka 20. stoljeća. Izrađen je od srebra i naknadno pozlaćen. Moja procjena je 900 eura - rekao je Ilam.
Procjena je Jelenu donekle iznenadila.
- Očekivala sam možda malo veću cijenu, a dobila sam ispod očekivanog - priznala je.
U sobi trgovaca ponude su rasle od 50 do 360 eura, no Jelena nije bila zadovoljna te je odlučila pojas vratiti kući.
- Sa svime sam zadovoljna, ali aukcija nije prošla onako kako sam željela - rekla je nakon neuspješne prodaje.
Posljednji se u emisiji predstavio Kristijan, računalni tehničar iz Županje, koji je donio dva teniska reketa s Davis Cupa 1989. godine. Rekete je pronašao na buvljaku u Frankfurtu, a potpisale su ih obje momčadi, kao i sudac. Ilam je istaknuo da su sami reketi tržišno prosječni, ali da su potpisi ključni dio njihove vrijednosti.
U studio se pridružio grafolog Zvonimir Ćorić, koji je analizirao potpise na reketima i usporedio ih s autentičnim primjerima s fotografija, zaključivši da su potpisi autentični. Nakon analize, Ilam je rekete procijenio na 500 eura.
- Malo sam razočaran, ali i dalje vjerujem da mogu postići puno bolju cijenu - rekao je Kristijan.
Međutim, u sobi trgovaca ponude su se kretale od 100 do 250 eura, a Kristijan s ponudama nije bio zadovoljan te je odlučio zadržati rekete.
- Nisam razočaran, shvaćam da ovi kupci ne skupljaju sportske predmete - zaključio je.
Neki su predmeti u ovoj epizodi pronašli nove vlasnike, a neki su se vratili kući bogatiji za procjenu i mišljenje stručnjaka. Što će se dogoditi sljedeći put i hoće li netko donijeti predmet koji će oduševiti i Ilama i trgovce, gledatelji će doznati već u idućoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18 sati na Novoj TV.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+