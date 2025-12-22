'Cash or Trash': Vazu prodali za 500 eura, a drugo vratili kući

I najprašnjaviji predmeti u 'Cash or Trashu' mogu postati prave zvijezde, a današnja epizoda to je još jednom potvrdila. Iako procjenitelj Ilam prodavateljima nije donio mnogo sretnih vijesti, predmeti koji su se našli pred trgovcima izazvali su zanimanje, rasprave i pokoje iznenađenje.

Emisiju je otvorio Stjepan, restaurator namještaja iz Donje Zeline, koji je na procjenu donio vazu iz druge polovice 19. stoljeća.

- Mislim da je predmet jako zanimljiv i da ih nema takvih puno. Spada pod neoklasicizam i potječe iz Italije i Grčke - rekao je Stjepan.

Foto: NOVA TV

Vazu je, kako kaže, sasvim slučajno vidio kod ljudi kojima više nije trebala, a kod sebe je ima oko godinu dana. Očekivao je procjenu između 600 i 800 eura.

Ilam je vazu smjestio u razdoblje između 1880. i 1900. godine te je stilski svrstao u neoklasicizam.

- Bronca je tanka, nema masivnost, nema nikakve natpise pa ne možemo saznati eventualnog autora. Vučе na Italiju, ali ne mogu sa sigurnošću reći. Moja procjena je 330 eura - rekao je Ilam.

Foto: NOVA TV

Stjepan se s procjenom nije složio.

- Neću pristati na tu cijenu, radije ću ju zadržati za sebe - rekao je odmah nakon procjene.

U sobi trgovaca vaza je, unatoč svemu, izazvala interes.

- To je stil koji je meni veoma drag, bogat je, ali nije prekrcan, ima ravne note za razliku od baroka - komentirao je Josip.

Ponude su se kretale od 40 do 500 eura, a vaza je na kraju ipak prodana Josipu.

- Nije mi žao što sam ju prodao, doći će neki drugi zanimljiv predmet - zaključio je Stjepan.

Josip je nakon kupnje dodao: 'Prekrasna je vaza, ja ne znam kako bi trebala izgledati vaza da bude ljepša od ove.'

Foto: NOVA TV

Sljedeća se predstavila Jelena, zdravstvena radnica iz Triblja, koja je donijela tradicionalni ženski pojas star između 150 i 200 godina, vjerojatno porijeklom iz Sinja.

- Donijela sam nešto što je nekada bilo tradicionalno i što su žene morale imati. Najniža cijena ispod koje ga ne bih prodala je 1000 eura - rekla je Jelena.

Ilam je pojas opisao kao lijep filigranski rad, potpuno ručno izrađen.

- Po mom mišljenju, nije star 200 godina, već je s kraja 19. ili početka 20. stoljeća. Izrađen je od srebra i naknadno pozlaćen. Moja procjena je 900 eura - rekao je Ilam.

Foto: NOVA TV

Procjena je Jelenu donekle iznenadila.

- Očekivala sam možda malo veću cijenu, a dobila sam ispod očekivanog - priznala je.

U sobi trgovaca ponude su rasle od 50 do 360 eura, no Jelena nije bila zadovoljna te je odlučila pojas vratiti kući.

- Sa svime sam zadovoljna, ali aukcija nije prošla onako kako sam željela - rekla je nakon neuspješne prodaje.

Posljednji se u emisiji predstavio Kristijan, računalni tehničar iz Županje, koji je donio dva teniska reketa s Davis Cupa 1989. godine. Rekete je pronašao na buvljaku u Frankfurtu, a potpisale su ih obje momčadi, kao i sudac. Ilam je istaknuo da su sami reketi tržišno prosječni, ali da su potpisi ključni dio njihove vrijednosti.

Foto: NOVA TV

U studio se pridružio grafolog Zvonimir Ćorić, koji je analizirao potpise na reketima i usporedio ih s autentičnim primjerima s fotografija, zaključivši da su potpisi autentični. Nakon analize, Ilam je rekete procijenio na 500 eura.

- Malo sam razočaran, ali i dalje vjerujem da mogu postići puno bolju cijenu - rekao je Kristijan.

Međutim, u sobi trgovaca ponude su se kretale od 100 do 250 eura, a Kristijan s ponudama nije bio zadovoljan te je odlučio zadržati rekete.

- Nisam razočaran, shvaćam da ovi kupci ne skupljaju sportske predmete - zaključio je.

Foto: NOVA TV

Neki su predmeti u ovoj epizodi pronašli nove vlasnike, a neki su se vratili kući bogatiji za procjenu i mišljenje stručnjaka. Što će se dogoditi sljedeći put i hoće li netko donijeti predmet koji će oduševiti i Ilama i trgovce, gledatelji će doznati već u idućoj epizodi 'Cash or Trasha' u 18 sati na Novoj TV.