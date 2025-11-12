Meksikanac je uhićen nakon što je Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda, protiv njega podnio službenu prijavu. Sve je krenulo nakon što je Nawat napao meksičku predstavnicu
Tjedan dana uoči velikog finala je eskaliralo: U Tajlandu uhićen direktor Miss Universe Meksika
Amtosfera u Tajlandu sve je napetija tjedan dana uoči velikog finala Miss Universe 2025. godine. Sukobile su se meksička i tajlandska organizacija natjecanja ljepote, a sve je eskaliralo nakon što je Jorge Figueroa, direktor Miss Universe Meksika, uhićen u Bangkoku.
Tamošnji mediji pišo kako je to uslijedilo nakon što je Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda, protiv Meksikanca podnio službenu prijavu.
Središte problema, navodno, leži u tajlandskim zakonima protiv kockanja, jer je jedan od sponzora ovogodišnjeg izbora ljepote online casino, a to je u toj zemlji strogo zabranjeno.
Prije nego je uhićen, direktor Miss Universe Meksika otvoreno je u emisiji De Primera Mano otvoreno o sukobu s Nawatovim timom.
- Do sukoba je došlo s Miss Universe Tajland, konkretno s gospodinom Nawatom. Imamo kulturološke i profesionalne razlike - rekao je Figueroa.
Dodao je kako mu je međusobno poštovanje najvažnije.
- On ga nema, ne zna što znači poštovanje i nije poštovao pokret koji Fátima Bosch predstavlja. Ne dijelimo iste vrijednosti, tu su problemi počeli. Podrška glavnoj Miss Universe organizacije nama je najvažnija - rekao je.
Pravni sukob nije spominjao, ali je otkrio kako je napustio hotel u kojem je bio smješten, što se na kraju pokazalo točnim. Naime, tijekom javnog incidenta na pozornici s Miss Meksika prošlog tjedna, Nawat joj je rekao kako je njen nacionalni direktor 'protjeran iz zemlje uz pomoć policije'. Tad je situacija dodatno eskalirala, a sve je snimljeno te je izašlo u javnost.
Incident je potvrdila i glumica te bivša direktorica Miss Universe Meksika, Martha Cristiana, koja je komentirala i Figueroino uhićenje te pritvaranje nekoliko vizažista.
- Shvatila sam da to neće funkcionirati. Bilo je previše sukoba. Postojao je jedan čovjek, kojeg sam tada zvala ‘pokvarenom jabukom’. Stvarao je probleme mnogim djevojkama koje su željele sudjelovati, a nije ih poštivao. Taj čovjek je Jorge Figueroa - istaknula je.
Ni glavna Miss Universe organizacija ni meksička franšiza zasad nisu službeno komentirale slučaj. Prema izvješćima lokalnih medija, uhićeni Figueroa i suradnici već su pušteni na slobodu.
Tenzije između Meksika i Tajlanda ostaju, a svijet se sprema za veliko finale izbora na kojem će biti okrunjena nasljednica aktualne Miss Universe, Victorije Kjær Theilvig.
