Tjedan dana uoči velikog finala je eskaliralo: U Tajlandu uhićen direktor Miss Universe Meksika

Amtosfera u Tajlandu sve je napetija tjedan dana uoči velikog finala Miss Universe 2025. godine. Sukobile su se meksička i tajlandska organizacija natjecanja ljepote, a sve je eskaliralo nakon što je Jorge Figueroa, direktor Miss Universe Meksika, uhićen u Bangkoku.

Tamošnji mediji pišo kako je to uslijedilo nakon što je Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda, protiv Meksikanca podnio službenu prijavu.

Središte problema, navodno, leži u tajlandskim zakonima protiv kockanja, jer je jedan od sponzora ovogodišnjeg izbora ljepote online casino, a to je u toj zemlji strogo zabranjeno.

Prije nego je uhićen, direktor Miss Universe Meksika otvoreno je u emisiji De Primera Mano otvoreno o sukobu s Nawatovim timom.

- Do sukoba je došlo s Miss Universe Tajland, konkretno s gospodinom Nawatom. Imamo kulturološke i profesionalne razlike - rekao je Figueroa.

Foto: Instagram

Dodao je kako mu je međusobno poštovanje najvažnije.

- On ga nema, ne zna što znači poštovanje i nije poštovao pokret koji Fátima Bosch predstavlja. Ne dijelimo iste vrijednosti, tu su problemi počeli. Podrška glavnoj Miss Universe organizacije nama je najvažnija - rekao je.

Pravni sukob nije spominjao, ali je otkrio kako je napustio hotel u kojem je bio smješten, što se na kraju pokazalo točnim. Naime, tijekom javnog incidenta na pozornici s Miss Meksika prošlog tjedna, Nawat joj je rekao kako je njen nacionalni direktor 'protjeran iz zemlje uz pomoć policije'. Tad je situacija dodatno eskalirala, a sve je snimljeno te je izašlo u javnost.

Incident je potvrdila i glumica te bivša direktorica Miss Universe Meksika, Martha Cristiana, koja je komentirala i Figueroino uhićenje te pritvaranje nekoliko vizažista.

- Shvatila sam da to neće funkcionirati. Bilo je previše sukoba. Postojao je jedan čovjek, kojeg sam tada zvala ‘pokvarenom jabukom’. Stvarao je probleme mnogim djevojkama koje su željele sudjelovati, a nije ih poštivao. Taj čovjek je Jorge Figueroa - istaknula je.

Ni glavna Miss Universe organizacija ni meksička franšiza zasad nisu službeno komentirale slučaj. Prema izvješćima lokalnih medija, uhićeni Figueroa i suradnici već su pušteni na slobodu.

Tenzije između Meksika i Tajlanda ostaju, a svijet se sprema za veliko finale izbora na kojem će biti okrunjena nasljednica aktualne Miss Universe, Victorije Kjær Theilvig.