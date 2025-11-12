Obavijesti

Show

Komentari 0
SKANDAL PRIJE IZBORA

Tjedan dana uoči velikog finala je eskaliralo: U Tajlandu uhićen direktor Miss Universe Meksika

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Tjedan dana uoči velikog finala je eskaliralo: U Tajlandu uhićen direktor Miss Universe Meksika
Foto: Instagram

Meksikanac je uhićen nakon što je Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda, protiv njega podnio službenu prijavu. Sve je krenulo nakon što je Nawat napao meksičku predstavnicu

Amtosfera u Tajlandu sve je napetija tjedan dana uoči velikog finala Miss Universe 2025. godine. Sukobile su se meksička i tajlandska organizacija natjecanja ljepote, a sve je eskaliralo nakon što je Jorge Figueroa, direktor Miss Universe Meksika, uhićen u Bangkoku.

Tamošnji mediji pišo kako je to uslijedilo nakon što je Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda, protiv Meksikanca podnio službenu prijavu.

Središte problema, navodno, leži u tajlandskim zakonima protiv kockanja, jer je jedan od sponzora ovogodišnjeg izbora ljepote online casino, a to je u toj zemlji strogo zabranjeno.

POZDRAVILA JE SVE Laura se javila s Tajlanda: Moj posao mi puno znači, a život treba živjeti punim plućima
Laura se javila s Tajlanda: Moj posao mi puno znači, a život treba živjeti punim plućima

Prije nego je uhićen, direktor Miss Universe Meksika otvoreno je u emisiji De Primera Mano otvoreno o sukobu s Nawatovim timom.

- Do sukoba je došlo s Miss Universe Tajland, konkretno s gospodinom Nawatom. Imamo kulturološke i profesionalne razlike - rekao je Figueroa.

Foto: Instagram

Dodao je kako mu je međusobno poštovanje najvažnije.

- On ga nema, ne zna što znači poštovanje i nije poštovao pokret koji Fátima Bosch predstavlja. Ne dijelimo iste vrijednosti, tu su problemi počeli. Podrška glavnoj Miss Universe organizacije nama je najvažnija - rekao je.

LIJEPA I PAMETNA VIDEO Pogledajte kako je misica Laura postala voditeljica: 'Ti bi mogla to raditi, savršeno ti ide'
VIDEO Pogledajte kako je misica Laura postala voditeljica: 'Ti bi mogla to raditi, savršeno ti ide'

Pravni sukob nije spominjao, ali je otkrio kako je napustio hotel u kojem je bio smješten, što se na kraju pokazalo točnim. Naime, tijekom javnog incidenta na pozornici s Miss Meksika prošlog tjedna, Nawat joj je rekao kako je njen nacionalni direktor 'protjeran iz zemlje uz pomoć policije'. Tad je situacija dodatno eskalirala, a sve je snimljeno te je izašlo u javnost. 

Incident je potvrdila i glumica te bivša direktorica Miss Universe Meksika, Martha Cristiana, koja je komentirala i Figueroino uhićenje te pritvaranje nekoliko vizažista.

- Shvatila sam da to neće funkcionirati. Bilo je previše sukoba. Postojao je jedan čovjek, kojeg sam tada zvala ‘pokvarenom jabukom’. Stvarao je probleme mnogim djevojkama koje su željele sudjelovati, a nije ih poštivao. Taj čovjek je Jorge Figueroa - istaknula je.

Ni glavna Miss Universe organizacija ni meksička franšiza zasad nisu službeno komentirale slučaj. Prema izvješćima lokalnih medija, uhićeni Figueroa i suradnici već su pušteni na slobodu.

Tenzije između Meksika i Tajlanda ostaju, a svijet se sprema za veliko finale izbora na kojem će biti okrunjena nasljednica aktualne Miss Universe, Victorije Kjær Theilvig.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!
LUKSUZ

Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!

Pjevačica Maja Šuput na svom se Instagram profilu pohvalila fotografijama s odmora u Dubaiju, gdje uživa u društvu 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. Luksuza oko zaljubljenog para ne nedostaje, kupaju se u 'infinity' bazenu na vrhu zgrade, jedu u restoranima, a Maja na ruci nosi sat koji neodoljivo podsjeća na Rolex Daytona kojemu se cijena kreće oko 50 tisuća eura.
FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega
vruće, vruće....

FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega

Nema zime uz Nives Celzijus! Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem u svlačionici pozira u crvenom bikiniju, a preko njega je obukla bijeli ogrtač. Ipak, on je poslužio više kao modni dodatak....
FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša
MILJENIK HRVATICA

FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša

Zvijezda domaćih sapunica danas vodi miran obiteljski život u Samoboru i rijetko se pojavljuje u javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025