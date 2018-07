Tješit će svoje partnere: One idu kući, ali trofej neće s njima

I dok engleski reprezentativac Dele Alli zarađuje milijune eura godišnje, njegova djevojka Ruby Mae za 'samo' 35 tisuća kuna skida se u donje rublje.

Foto: Instagram

Njegov suigrač Jamie Vardy oženio je problematičnu djevojku i najomraženiju britansku 'wagsicu' Rebekhu. Englezi joj, naime, nikako ne mogu oprostiti burnu prošlost. Rebekha ima troje djece s tri različita muškarca.

Foto: Instagram

- Napravila sam puno pogrešaka, ali sam naučila iz njih nešto i to me čini osobom kakva sam danas. Ljudi govore puno ružnih stvari o meni, ali to me se ne tiče - rekla je Rebekha.

Foto: Instagram

Vratar Evertona i engleske reprezentacije Jordan Pickford djevojku Megan Davison upoznao je u osnovnoj školi. Par se zaljubio dok su imali samo 14 godina. Ne vole se eksponirati, ali zato se vole hvaliti životom 'na visokoj nozi'.