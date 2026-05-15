Tko će pobijediti na Eurosongu? Finska i dalje veliki favorit, no Lelekice su pale. Evo kako stoje

Piše Tina Ozmec-Ban,
Foto: Corinne Cumming/EBU

Gotova su polufinala, što znači da je poznato 25 finalista koji će nastupiti u subotu. Na samom vrhu favorita za pobjedu i dalje stoji Finska, no došlo je i do promjena...

U četvrtak navečer je završilo i drugo polufinale Eurosonga te je nakon njega napokon poznato tko sve ide u finale. Među 25 natjecatelja koji će se naći na eurovizijskoj pozornici u Beču u subotu su i naše predstavnice, grupa Lelek, koje će izvesti pjesmu 'Andromeda'. One su na polufinalu u utorak oduševile svojim nastupom, no sudeći prema eurovizijskim kladionicama, nemaju velike šanse za pobjedu. 

Na samom vrhu je, nakon drugog polufinala, došlo do promjene. Iako je Finska i dalje favorit s 39 posto šanse za pobjedu, na drugo mjesto se popela Australija, koju predstavlja Delta Goodrem s pjesmom 'Eclipse'. Njoj daju 15 posto šansi za pobjedu, a nakon njezinog nastupa u četvrtak se potegnulo i pitanje što će se dogoditi ako Australija zaista pobijedi na Eurosongu. A za to postoje posebni protokoli. Na trećem mjestu je predstavnik Grčke, na četvrtom Noam Bettan koji predstavlja Izrael, dok je na petom mjestu predstavnik Danske. 

Što se hrvatskih predstavnica tiče, one su 'pale' na kladionicama od jučer. Uoči Eurosonga su bile oko 13. mjesta, u četvrtak su skočile na 11., dok se u petak ujutro nalaze na 15. mjestu. Na samom dnu ljestvice su Njemačka, Belgija i Austrija, koja drži posljednje, 25. mjesto. 

Kroz noć s četvrtka na petak su organizatori objavili i poredak nastupa u finalu. Večer će otvoriti danski predstavnik koji je ujedno i jedan od favorita za pobjedu, a zatvoriti domaćin - Austrija. Hrvatske predstavnice nastupit će 13. po redu. 

Završila je druga polufinalna večer Eurosonga 2026. Natjecalo se 15 zemalja, a samo njih 10 prošlo je u finale. To su Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka
