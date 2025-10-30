Obavijesti

Tri jela, jedan oproštaj

Tko će pogriješiti? Stres test s brancinom i omletom nekog će koštati mjesta u 'MasterChefu'!

Foto: Luka Dubroja

Drugi dio kuhanja donio je povratak klasici, pri čemu su kandidati morali pripremiti francuski omlet, jednostavno jelo koje traži savršen osjećaj za tehniku, a u završnom dijelu skrivala se prava kulinarska zamka

Posljednjem stres testu u 'MasterChefu' pristupili su kandidati Zoran Đošić, Elias Abou Haydar, Ivan Capan, Antonio Detić, Renata Burić, Mark Ettinger, Damjan Tepić i Selma Karić. Sve je započelo testom poznavanja različitih vrsta jaja - zadatkom koji je kod mnogih izazvao nesigurnost, ali i ponešto smijeha.

Antonio, Ivan i Zoran imali su po četiri točna odgovora, Renata, Damjan i Mark pet, dok su Selma i Elias prepoznali šest vrsta jaja i zaslužili odlazak na galeriju.

Drugi dio kuhanja donio je povratak klasici, pri čemu su kandidati morali pripremiti francuski omlet, jednostavno jelo koje traži savršen osjećaj za tehniku. Chef Goran je pokazivao korake.

- Treba imati dobru tavu, dobro je ugrijati te na nju staviti maslac koji će se pjeniti, a ne gorjeti - objašnjavao je dok je demonstrirao izradu tog jela, a kandidati su pomno pratili i pokušali zadatak izrade omleta odraditi što bolje.

Foto: Luka Dubroja

Najbolji omlet imali su Renata i Antonio.

- Jako lijepo je biti prozvan i znati da ne moraš u daljnju fazu stres testa - rekla je Renata s olakšanjem.

- Žao mi je ekipe koja ostaje dolje i mora se dalje boriti, ali drago mi je zbog mene - dodao je Antonio, odlazeći s njom na galeriju.

Foto: Luka Dubroja

U završnom dijelu večeri, pod metalnim zvonom, skrivala se prava kulinarska zamka - jelo mladog chefa Željka Vukičevića iz Crne Gore, u kojem su glavne uloge imali brancin i crna trubača.

- Trenutačno sam jako zabrinut za sebe jer jelo je jako kompleksno - priznao je Ivan.

- Ima puno komponenti - nadovezao se Mark, svjestan težine zadatka.

Foto: Luka Dubroja

Svaki kandidat odabrao je pomoćnika s galerije: Zoran je odabrao Juricu, Ivan je pozvao Selmu, Mark Endrinu, a Damjan Antoniju. Kome je kuhanje išlo najbolje od ruke, a tko je podbacio i time će ispasti iz MasterChefa doznat ćemo u novoj epizodi.

Foto: Luka Dubroja

