Tko će napustiti Masterchef? Stres test se nastavlja: 'Nikada to nisam radila, bit će izazovno'

Na redu je finalna faza prvog stres testa u MasterChefu, odnosno ključni trenutak koji će pokazati tko doista vlada kuhačom pod pritiskom. U ovom izazovu, vještine će odmjeriti Anamarija Hlevnjak, Bojana Banda, Ivan Capan i Elias Abou Haydar, a na njima je da pokažu brzinu, preciznost i kreativnost, dok će ih kandidati s galerije bodriti i pomagati im savjetima.

Kandidati će pred sobom imati zadatak koji će, na prvi pogled, zvučati jednostavno – složiti glavno jelo u samo 30 minuta, koristeći sastojke koje su već pripremili. No, iza tog zadatka krit će se prava kuhinjska drama.

Foto: Luka Dubroja

- Kada sam čula da imamo 30 minuta pomislila sam da nema šanse - priznat će Bojana Banda, opisujući pritisak pod kojim se našla. Glavni element jela bit će pohani pileći batak koji će morati biti hrskav, savršeno termički obrađen i začinjen do savršenstva. Uz njega, kandidati će morali pripremiti pomfrit: precizno rezan, zlatnosmeđi i hrskav, te tartar umak kao treću komponentu koja zaokružuje jelo i donosi balans okusa.

- Nikada nisam radila tartar - priznat će Anamarija Hlevnjak, nagoviještajući koliko bi joj zadatak mogao biti izazovan.

Prednost ovog izazova bit će to što su dio jela kandidati već pripremili u prethodnim fazama stres testa, ali pravi ispit bit će u brzini, preciznosti i organizaciji.

Foto: Luka Dubroja

- Ovo je vaša prilika da pokažete zašto ste ovdje - poručit će im chef Mario Mihelj te dodati kako će moći birati pomoćnike s galerije.

Odabiri pomoćnika pokazat će koliko natjecatelji vjeruju jedni drugima i koliko su razvili osjećaj za timski rad. Ivan Capan će izabrati Renatu Burić.

- Ima dobru organizaciju i dobro me poznaje - objasnit će. Elias Abou Haydar svoje povjerenje dat će Ivanu Bariću: "Vjerujem da me Ivan može vući da idem dalje."

Anamarija će izabrati Barbaru Grubišić naglasivši: "Smatram da nisam sada osoba koja treba ići doma. Želim ostati i želim učiti." Bojana će se odlučiti za Juricu Juraškovića: "Mislim da će oboma biti korisno, ima tehnike i znanje. Njemu treba to da bude glasniji, a meni treba organiziranost."

Foto: Luka Dubroja

Tko će se najbolje snaći pod pritiskom, pokazati smirenost i vještinu, a koga će stres prevladati? Odgovore donosi nova epizoda MasterChefa, u kojoj će svaki potez i svaki zalogaj odlučivati o ostanku u natjecanju.