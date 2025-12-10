Tko će savladati desert koji vara oči? Novi izazov u MasterChefu

U sljedećem gastroduelu, MasterChef kuhinja pretvorit će se u pozornicu gastronomske iluzije. Sudionici će morati zaboraviti sve što su dosad znali o izgledu jela, jer ništa neće biti onako kako izgleda, a u fokusu će biti deserti koji zavaravaju osjetila.

Za vođe timova javit će se Barbara i Mark. Ovoga puta, odabir u timove bit će drugačiji, jer prvo će kandidati izraziti želju u čijem timu žele biti i razlog zašto bi ih baš taj vođa trebao primiti u svoj tim, a vođe će ih prihvatiti ili odbiti.

Foto: Nova Tv

- U ovoj fazi natjecanja biti vođa ne valja. Jer ako tvoj tim ne pobijedi, prvi si na tapeti - istaknut će Otto.

Barbara i Mark, kao vođe timova bit će jedini koji će imati priliku kušati kreativne vizualno zavaravajuće slastice koje će donijeti gost kuhar. Ovoga puta to će biti Leo Jurešić, bivši natjecatelj koji je došao do top pet i sada pokreće vlastitu slastičarnicu. Njegov povratak izazvat će val emocija:

- Lijepo je biti opet u MasterChef kuhinji - poručit će Leo.

Foto: Nova Tv

Njegove slastice izgledat će poput zdjela, krumpira i drugih svakodnevnih objekata i namirnica, no sve će biti potpuno jestivo i izuzetno kompleksno.

- Radio sam to dosta dugo, tako da slobodno probajte - poručit će Leo vođama, referirajući se posebno na desert u obliku trofeja MasterChefa izrađenog od čokolade.

Mario će timovima poručiti: 'Nećete raditi replike tih jela, ali kušajte sve', usmjeravajući ih prema razumijevanju tehničke naravi zadatka.

Barbara će istaknuti:

- Zadatak je zahtjevan i nadam se da ću pokrenuti ženski tim - dok će Mark priznati nesigurnost:

- Ovo će biti grozno i prvi put me malo strah.

Očekivanja će biti visoka, a zadaća jasna: izraditi četiri kompleksna deserta: kopiju voća koja je nešto posve drugo, desert u čokoladnoj sferi, mini košaricu s pralinama i kreaciju sa šećernom vunom ili isomalt kuglom.

Pred natjecateljima će biti 150 minuta intenzivnog rada, novih tehnika i neizvjesnosti. Kako će se snaći u svijetu gastronomskih iluzija te koji će natjecatelji izraziti želju da budu u kojem timu, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa.