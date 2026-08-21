Tko će upravljati nasljedstvom Hayden Panettiere? Majka otkrila detalje njihova odnosa

Nakon smrti Hayden Panettiere u dobi od 36 godina mnogi se pitaju što će biti s njezinom imovinom. Glumica nije bila udana, a iza sebe je ostavila kćer Kayu (11), koju je dobila s bivšim zaručnikom Vladimirom Kličkom. Kaya živi u Europi s ocem, koji ima skrbništvo nad njom.

Nije javno poznato je li Hayden ostavila oporuku ni je li prije smrti na drugi način uredila raspodjelu svoje imovine. Trojica kalifornijskih odvjetnika za ostavinsko pravo objasnila su za People da bi, ako takav plan ne postoji, njezina imovina prema kalifornijskim pravilima najvjerojatnije pripala Kayi. Haydenini roditelji u tom slučaju ne bi bili nasljednici jer je iza nje ostalo dijete.

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Kaya sa svojih 11 godina ne bi mogla sama upravljati tim novcem i drugom imovinom. Sud bi zato morao odrediti tko će to činiti u njezino ime do punoljetnosti. Pravnici navode da bi se za tu ulogu mogli prijaviti i Haydenini roditelji, no smatraju da je to manje izgledno jer Kayin otac Wladimir ima skrbništvo nad njom.

Haydenina imovina mogla bi uključivati novac i nekretnine, ali i prihode koji nastave stizati od njezina rada. People navodi moguće naknade od serija 'Heroji' i 'Nashville', filmova iz franšize 'Vrisak', kao i prihode od njezinih memoara. Koliko njezina ostavština vrijedi, zasad nije poznato.

Dok se čeka više informacija o tome, Haydenina majka Lesley Vogel ponovno je govorila o odnosu s kćeri. Potvrdila je za Entertainment Tonight da su prije Haydenine smrti bile otuđene, ali tvrdi da razlog nije bio nedostatak ljubavi. Za njihov odnos okrivila je utjecaj 'toksične osobe' za koju vjeruje da je pridonijela kćerinoj smrti. Tu osobu nije imenovala.

Nekoliko dana ranije Lesley je u razgovoru za NBC News otvoreno spomenula Haydenina povremenog partnera Briana Hickersona. Rekla je da ga je obitelj već neko vrijeme pokušavala udaljiti od Hayden te istaknula da je bio s njom kad je umrla.

Policijski izvještaj koji je dobio CBS News potvrđuje da su Brian Hickerson i njegov brat Zach bili na mjestu događaja te da su pozvali hitnu pomoć. Hayden je pronađena bez svijesti u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Službeni uzrok i način smrti još nisu utvrđeni, a mrtvozornik je naveo da na tijelu nije pronašao ozljede koje bi upućivale na nasilnu smrt.

Lesley je u prvom intervjuu nakon kćerine smrti govorila i o njezinu odrastanju u svijetu zabave. Rekla je da smatra kako se Hayden s vremenom 'izgubila' i krenula pogrešnim putem. Njezine riječi zasmetale su američkoj voditeljici Gayle King, koja je Hayden intervjuirala nekoliko mjeseci prije smrti. Komentirajući Lesleyine izjave u emisiji 'CBS Mornings', kratko je poručila: 'Hvala, mama, nizašto.' Dodala je da joj je žao što je majka upravo takvu poruku odlučila poslati nakon smrti svoje kćeri.

Nakon majčinih izjava oglasila se i glumica Ruby Rose. Na Threadsu je pokazala snimke zaslona za koje tvrdi da prikazuju njezinu prepisku s Hayden. U jednoj od poruka osoba spremljena pod imenom Hayden govori o majčinoj 'okrutnosti' i piše da joj ona i sa 36 godina još uvijek može nanijeti veliku bol. Entertainment Weekly naglašava da nije mogao neovisno potvrditi tko je napisao poruke, pa ih nije moguće predstavljati kao potvrđene Haydenine riječi.

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Problemi između majke i kćeri nisu prvi put izašli u javnost nakon Haydenine smrti. Sama Hayden o njima je govorila nekoliko mjeseci ranije. U podcastu 'On Purpose' Jaya Shettyja ispričala je da joj je Lesley vodila karijeru još dok je bila dijete te da je s vremenom majku počela doživljavati kao svoju šeficu.

Sa 19 godina, dok je snimala seriju 'Heroji', rekla je majci da više ne želi raditi s njom nego želi da joj jednostavno bude mama. Prema Haydeninoj verziji razgovora, Lesley joj je odgovorila: 'Dužna si mi.' Hayden je kasnije rekla da ju je taj odgovor dugo mučio te da je naknadno zaključila da je majka govorila o novcu.

Lesley je u vrijeme izlaska Haydeninih memoara javno osporavala dio njezinih tvrdnji i potvrdila da više nisu u kontaktu. Hayden je pak u svibnju govorila da s majkom nema odnos, ali da mogućnost pomirenja nije potpuno odbacila. Hayden Panettiere umrla je 16. kolovoza 2026., pet dana prije 37. rođendana. Hitne službe pokušale su je reanimirati, ali nisu uspjele. Istraga njezine smrti još traje, a službeni uzrok smrti nije objavljen.

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