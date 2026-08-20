Prijatelji Hayden Panettiere planirali intervenciju prije smrti

Glumica Hayden Panettiere očito se borila da ostane trijezna tijekom snimanja jednog od svojih posljednjih filmova, a njezin redatelj sada je otkrio da je situacija postala toliko zabrinjavajuća da je njezin tim raspravljao o organiziranju intervencije.

Griff Furst, koji je režirao Hayden u filmu "A Breed Apart" iz 2025. godine, izjavio je da se glumica "borila da ostane trijezna" tijekom produkcije. Tvrdi da ga je njezin tim kontaktirao s molbom da sudjeluje u intervenciji koja se trebala održati nakon završetka snimanja. Furst je pristao sudjelovati u pokušaju da joj se pomogne, no, prema njegovim saznanjima, do intervencije na kraju nikada nije došlo.

Ovaj detalj oslikava tužnu sliku posljednjih mjeseci života poznate glumice, sugerirajući da su ljudi oko nje bili svjesni ozbiljnosti njezine borbe i da su razmatrali drastične korake. Redatelj se također prisjetio kako je Hayden dovodila svog dečka, Briana Hickersona, na set, pri čemu nije skrivao da nije bio oduševljen društvom u kojem se nalazila. Furst je izjavio kako je smatrao da je Hayden "zaslužila bolje društvo" te je opisao "mračnu energiju" koja je okruživala cijelu situaciju. Unatoč ovim zabrinjavajućim opažanjima, naglasio je da osjeća veliku ljubav prema Hayden, nazivajući je nevjerojatnim talentom.

Foto: AdMedia/SIPA

Podsjetimo, Hayden Panettiere preminula je u nedjelju, 16. kolovoza, nakon što su je pronašli bez svijesti u unajmljenom smještaju u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Njezin dečko Brian Hickerson spavao je u drugoj sobi kada ga je pronašao njegov brat Zach. Hitne službe koje su stigle na mjesto događaja nisu je uspjele oživjeti, a utvrđen je srčani zastoj.

Iako službeni uzrok smrti još uvijek nije objavljen i čeka se nalaz obdukcije, audiozapisi poziva hitnoj službi upućuju na moguću predoziranje koje je prethodilo srčanom zastoju. Vlasti su priopćile da na mjestu događaja nisu pronađeni znakovi nasilne smrti niti bilo kakve sumnjive okolnosti. Njezina smrt uslijedila je nakon dugogodišnje i javne borbe s ovisnošću o alkoholu i opioidima, kao i s postporođajnom depresijom, o čemu je detaljno pisala u svojim memoarima objavljenim ranije te godine.

*uz korištenje AI-ja



