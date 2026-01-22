Tko ide po kipić? Evo gdje pratiti nominacije za prestižne Oscare

Filmski svijet danas zadržava dah. Glumci Danielle Brooks i Lewis Pullman objavit će nominacije za 98. dodjelu nagrada Oscar, čime službeno započinje vrhunac sezone nagrada. Godina iza nas donijela je pregršt filmskih hitova, no čini se da će se glavna bitka voditi između dva epska ostvarenja – vampirske drame "Sinners" i akcijom nabijenog trilera "One Battle After Another". Ceremonija dodjele, koju će drugu godinu zaredom voditi Conan O'Brien, održat će se u nedjelju, 15. ožujka .

Dva titana u borbi za povijesni rekord

Prema predviđanjima vodećih filmskih analitičara, dva filma imaju najveće izglede za dominaciju. Vampirski ep "Sinners" redatelja Ryana Cooglera mogao bi srušiti sve rekorde. Prognozira mu se čak 15 nominacija, čime bi nadmašio legendarne filmove "Sve o Evi", "Titanic" i "La La Land", koji drže rekord s po 14 nominacija. Film je oduševio i kritiku i publiku, pa se očekuju nominacije u ključnim kategorijama poput najboljeg filma, režije za Cooglera te glavne muške uloge za Michaela B. Jordana.

Odmah uz njega je "One Battle After Another", novi film cijenjenog redatelja Paula Thomasa Andersona. Predviđa mu se 13 nominacija, a mogao bi ostvariti pothvat koji nije viđen desetljećima – nominacije za pet glumaca u sve četiri glumačke kategorije. Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Benicio Del Toro i Sean Penn mogli bi se naći u utrci za zlatni kipić, što je posljednji put uspjelo filmu "Network" davne 1976. godine.

Foto: PROMO

Ove godine postavljanje novog rekorda bit će malo lakše jer Akademija po prvi put u povijesti uvodi novu kategoriju – onu za najbolji casting. Riječ je o prvoj novoj kategoriji još od 2001., kada je uveden Oscar za najbolji animirani film, a njome se napokon odaje priznanje casting direktorima čiji je posao ključan za uspjeh filma.

Zvijezdama ispunjene glumačke utrke

Dok se čeka objava nominacija, neke se stvari čine gotovo sigurnima. U kategoriji najbolje glumice, Jessie Buckley smatra se apsolutnom favoritkinjom za ulogu supruge Williama Shakespearea u povijesnoj drami "Hamnet". Njezina izvedba već joj je donijela Zlatni globus i nagradu Critics Choice, pa bi sve osim osvajanja Oscara bilo prvorazredno iznenađenje.

U muškoj konkurenciji bit će znatno napetije. Timothée Chalamet vjerojatno će zaraditi svoju treću nominaciju za ulogu u sportskoj drami "Marty Supreme", no put do pobjede bit će mu trnovit.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glavni konkurenti su mu Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another"), Ethan Hawke ("Blue Moon") i Michael B. Jordan ("Sinners"). Netflix se nadao da će i George Clooney biti u ovoj utrci s filmom "Jay Kelly", no komedija-drama Noaha Baumbacha nije ispunila očekivanja i vjerojatno će ostati bez ijedne veće nominacije.

Streaming div Netflix i ove godine ima dva jaka aduta u utrci za najbolji film, "Frankenstein" i "Train Dreams", no analitičari se slažu da vjerojatno neće osvojiti glavnu nagradu. Njihova najveća šansa za pobjedu leži u kategoriji najboljeg sporednog glumca, gdje Jacob Elordi slovi kao jedan od favorita za ulogu čudovišta u "Frankensteinu".

Foto: Netflix

Gdje pratiti objavu nominacija?

Ljubitelji filma diljem svijeta moći će pratiti objavu nominacija uživo. Prijenos će biti dostupan putem službenih stranica Oscar.com i Oscars.org, kao i na svim društvenim mrežama Akademije, uključujući YouTube, TikTok i Facebook.

Glavni američki mediji također će prenositi događaj, koji tradicionalno označava početak "oscarovske groznice".