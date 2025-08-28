Obavijesti

BLIŽI SE VELIKI DAN

Tko ide u superfinale Farme? 'Sad pucam, letim, gazim!'

Neke se odluke donose sve brže i lakše, no vlada velika trema. "On se jedva može i ustati", ocijenjeno je Marijevo stanje uoči sudbonosne borbe

Kandidati 'Farme' pod dojmom su najnovijih događanja na imanju. "Baš dobra fora", otkrio je jedan od kandidata. "Preobrat, što je ono bilo", dodala je Manuela. "Šokirani smo, ali igra je zanimljiva", zaključila je Manja o Ivanovom jokeru. Događanja su turbulentna i sve je neizvjesnije jer se bliži kraj. Jedan se kandidat prometnuo kao favorit za pobjedu, cijelo imanje bruji o njemu, no hoće li na kraju zaista završiti tako?

"Mislim da sam spremniji malo od njega", ocijenio je Dario svoju spremnost za posljednji obračun. "Mislim da Dario ima veće šanse nego ja, no ne predajem se i ne odustajem", dodao je Darko. Svi su umorni, no Rebecca puca od energije.

Neke se odluke donose sve brže i lakše, no vlada velika trema. "On se jedva može i ustati", ocijenjeno je Marijevo stanje uoči sudbonosne borbe.

Dogodila su se i neka razočarenja, no povratka nema. Finalne borbe su pred kandidatima, a svi su spremni pokušati i izboriti superfinale 'Farme'. "Sad pucam, letim, gazim", zaključila je Rebecca. "Puno truda, žulja i alata je prošlo kroz moje ruke", zaključeno je.

Što čeka finaliste - doznajte od 20.15 sati na RTL-u.

