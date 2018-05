Tko ide u veliko finale showa - 'kraljice kuhoboja' ili favoriti?

S obzirom da su nakon tri dana kulinarskog turnira imali jednak broj bodova, večeras će se Nikolina i Otto te Andrea i Barbara boriti za jedno prazno mjesto u finalu šeste sezone showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'.

Iako za pripremu jelovnika od pet sljedova imaju samo 120 minuta vremena, polufinalni duelisti doimat će se vrlo opušteno dok kuhaju na 321-trgu. Andrea i Barbara te Nikolina i Otto sav će stres i paniku ostaviti pred ulazom jer u polufinalnom duelu kuhaju prema receptima koje su sami odabrali.

- Pet sljedova, četiri člana žirija, jako puno ocjena… Bit će gusto - kaže Tomislav Špiček koji od kandidata traži da pripaze na izgled i količinu namirnica na tanjurima koje donose na kušanje, dok ih Ivan Pažanin savjetuje da tijekom dva sata kuhanja budu smireni, staloženi, pokažu svoj maksimum i sve što su tijekom posljednja tri mjeseca naučili.

- Svi koji su došli do ove faze natjecanja su to i zaslužili. Nikolina i Otto su od početka djelovali kao da će u ovom showu ići do kraja, dok su Barbara i Andrea, po mom mišljenju, najviše napredovale u ovom showu. Definitivno su došle s inferiornim znanjem, a sad su već na korak finalu zahvaljujući poprilično dobrim jelima te su naučile raditi pod stresom jer su prošle kroz najviše eliminacijskih izazova, tako da imaju neku prednost pred Nikolinom i Ottom - otkriva Mate Janković, dok drugi članovi žirija tvrde da su „kraljice kuhoboja“ u nezavidnom položaju jer kuhaju protiv favorita koji su za ovaj duel odabrali zahtjevniji jelovnik, baš kako im i priliči.

Hladno predjelo, juha, toplo predjelo, glavno jelo s prilogom i desert – sve će to žiri kušati u polufinalnom kuhoboju. Onaj par koji je odabrao, ali i skuhao, ukusniji, inovativniji i zanimljiviji jelovnik, odlazi u finale gdje ih čekaju Ružica i Barica.

