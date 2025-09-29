Tko je Bad Bunny? Pokorio je svijet glazbom, ali nastup na Super Bowlu mu neki zamjeraju

Portorikanski pjevač Bad Bunny najavljen je kao izvođač u poluvremenu Super Bowla iduće godine. Nakon Kendricka Lamara ove godine i njegova uspjeha, Bad Bunny će pokušati srušiti novi rekord, no latino zvijezda ima problem s koncertima u SAD-u. Nakon što je najavljen njegov nastup 8. veljače iduće godine na Super Bowlu, fanovi diljem svijeta istog su trena počeli komentirati da nije dosljedan u svojim izjavama jer je na aktualnoj svjetskoj turneji izostavio sve velike američke gradove. Razlog? Boji se da će američke vlasti iskoristiti njegove koncerte kako bi deportirali sve koji su se u SAD doselili iz Latinske Amerike.

Bad Bunny je jasno istaknuo kako je razlog tome što zaobilazi SAD sigurnost njegovih fanova. Ne želi nikoga dovoditi u neugodnu situaciju samo zato što bi došli na njegov koncert. "Brojni su razlozi zbog kojih ne radim koncerte u SAD-u, no niti jedan od njih nije mržnja prema toj zemlji. Nastupio sam ondje puno puta", govorio je za medije Bad Bunny proteklih godina. Najava nastupa na Super Bowlu naljutila je nekolicinu njegovih fanova jer tvrde kako je zbog te odluke ništa drugo nego licemjeran.

Tko je Bad Bunny?

Benito Antonio Martínez Ocasio pravo je ime glazbenika koji se krije iza aliasa Bad Bunny. Postao je svjetski poznat dok je radio pjesme na španjolskom jeziku, a svoju fan bazu je još proširio nakon što je počeo pjevati na engleskom. “Titi Me Pregunto” “Dakiti” “Moscow Mule” i “I Like It” njegovi su najveći hitovi. Surađivao je s Cardi B i J Balvinom te je dobio veliko priznanje nakon što je njegov četvrti studijski album "Un Verano Sin Ti" postao prvo izdanje na španjolskom jeziku nominirano za Grammy u kategoriji "Album godine". Na policama ima tri Grammyja i 12 Latin Grammyja.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Bad Bunny je odrastao u Vega Baji, mjestu nedaleko San Juana u Portoriku. Odmalena je bio fasciniran glazbom, a najviše je slušao reggaeton, mješavinu hip-hopa i reggaea. Osim toga, volio je salsu, merengue i rock, a u jednom intervjuu je kao velike utjecaje spomenuo Bee Gees. Pjevao je u lokalnom crkvenom zboru do svoje 13. godine, nakon čega se usredotočio na stvaranje vlastite glazbe koja će se kasnije opisati kao trap. Prije nego što je postao planetarno popularan, sam sebi je dodijelio umjetničko ime Bad Bunny.

"Jednom prilikom sam se za školsku predstavu morao obući kao zec. Postoji moja fotografija na kojoj sam očito iznerviran i na licu mi se vidi da nisam htio to obući. Kada sam kasnije vidio fotografiju sjetio sam se nadimka "Bad Bunny" te sam odmah znao da će zvučati dobro kao umjetničko ime", rekao je 2018. godine u intervjuu za ET.

Dok je bio na fakultetu svoju je glazbu objavljivao na SoundCloudu, a nakon pjesme "Diles" koju je objavio 2016. godine počeli su ga zvati brojni producenti i nuditi mu ugovore. Brzo nakon toga je pronašao menadžera, Noaha Assada, a dvojac je odmah shvatio da žele sami uspjeti bez pomoći velikih diskografskih kuća. Iz godine u godinu je osvajao svijet singlovima, da bi već 2018. godine imao veliki hit "I Like It".

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Godine 2020. na Super Bowlu se pojavio uz bok Shakiri, Jennifer Lopez i J Balvinu, a u to vrijeme je već rušio rekorde na streaming servisu Spotify s preko osam milijardi streamova. Do danas je nastupio diljem svijeta te nastavlja rušiti rekorde svojom glazbom.

Ljubio je Kendall Jenner, obožava hrvanje

Kako mu je rasla popularnost, tako je rastao i interes za ljubavnim životom slavnog pjevača. Bad Bunny je od 2017. do 2022. ljubio Gabrielu Berlingeri, dizajnericu nakita koju je upoznao u restoranu nakon vlastitog koncerta. Vrlo brzo su počeli surađivati na profesionalnoj razini te je malo nakon toga otkriveno da su par. O vezi nisu previše pričali u medijima, a 2022. godine su prekinuli te su navodno ostali u dobrim odnosima.

U veljači 2023. je preko zajedničkih prijatelja upoznao manekenku i slavnu članicu klana Kardashian-Jenner, Kendall Jenner. Nije prošlo dugo prije nego su ih paparazzi počeli uhoditi, a iste godine su se pojavili zajedno na Met Gala. Dok je hodao s Kendall, Bad Bunny je u intervjuu za Vanity Fair jasno istaknuo kako ne želi pričati o svom privatnom životu. "Fanovi ne znaju kako se osjećaš, ne znaju kako živiš, ne znaju ništa ni želim da tako i ostane. Nemam obavezu prema nikome, već samo prema sebi", komentirao je u tom intervjuu. S Jenner je prekinuo u rujnu prošle godine, a trenutačno ga ne povezuju ni sa kime.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Njegova seksualnost u nekoliko navrata je bila tema svjetskih medija, no glazbenik je komentirao kako je vrlo otvoren prema svemu. "Trenutačno sam heteroseksualan i volim djevojke, no ne mogu garantirati da za 20 godina neću ljubiti muškarce", rekao je jednom prilikom.

Osim glazbe, vrlo je strastven oko hrvanja. Od 2021. godine promovira WWE, najpoznatiju američku mrežu za profesionalno hrvanje. Čak se i natjecao prije nekoliko godina, a istaknuo je da ga hrvanje jako veseli te želi biti prisutan uz WWE u bilo kojoj ulozi.