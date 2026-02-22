Tko je bio otac reality zvijezda? Kardashian se proslavio zbog suđenja prijatelju O.J. Simpsonu

Los Angeles je 90-ih gorio pod svjetlima reflektora, a u samom središtu medijske oluje našao se odvjetnik i poduzetnik Robert Kardashian, čovjek koji je ostao zapamćen kao ključni igrač u jednom od najpoznatijih sudskih procesa 20. stoljeća.

Rođen 22. veljače 1944. u obitelji uspješnih armensko-američkih poduzetnika, Kardashian je odrastao u Los Angelesu. Nakon diplome poslovne administracije na Sveučilištu Južne Kalifornije i završetka prava na Sveučilištu u San Diegu, započeo je karijeru odvjetnika. No ubrzo je pravnu praksu zamijenio poduzetništvom, pokrenuvši 1973. godine specijaliziranu glazbenu publikaciju Radio & Records.

Sudbinski susret s nogometnom zvijezdom O. J. Simpsonom prerastao je u blisko prijateljstvo. Obitelji su provodile vrijeme zajedno, a Kardashian i Simpson čak su pokretali zajedničke poslovne pothvate, od trgovine smrznutim jogurtom do produkcije glazbenih videa.

Što se privatnoga života tiče, Kardashian se 1978. oženio Kris Jenner, s kojom je dobio četvero djece: Kourtney, Kim, Khloé i Roberta Jr. Obitelj je živjela mirnim životom, sve do 1994. godine.

Nakon brutalnog ubojstva Simpsonove bivše supruge i njezina prijatelja, medijska pažnja usmjerila se prema Simpsonu. Kardashian je tada pokazao nepokolebljivu lojalnost. Dopustio je Simpsonu boravak u svom domu i javno ga branio. Posebnu buru izazvale su snimke na kojima Kardashian odnosi komad Louis Vuitton prtljage iz Simpsonove kuće, torbu za koju su neki vjerovali da bi mogla sadržavati ključne dokaze.

Kada je Simpson odbio predati se policiji i krenuo u bijeg koji je uživo prenosila televizija, Kardashian je na konferenciji za medije pročitao pismo koje su mnogi protumačili kao oproštajnu poruku. Ubrzo je postao dio slavnog “Dream Teama” odvjetnika, zajedno s Robertom Shapirom, Johnniejem Cochranom i F. Lee Baileyjem. Suočili su se s tužiteljima Marciom Clark i Christopherom Dardenom u procesu koji je intrigirao Ameriku. U listopadu 1995. porota je oslobodila Simpsona optužbi za ubojstvo.

Iako je tijekom suđenja bio uz Simpsona, Kardashian je kasnije priznao da ga muče sumnje. U intervjuu 1996. godine izjavio je da mu krvni dokazi predstavljaju „najveći problem“. Njihovo prijateljstvo postupno je zahladnjelo.

Nakon razvoda od Kris 1991., Kardashian se ženio još dva puta. Godine 2003. oženio je Ellen Pierson, nedugo nakon što mu je dijagnosticiran rak jednjaka. Preminuo je 30. rujna 2003. u 59. godini života.

Njegov lik ponovno je oživljen 2016. u seriji "American Crime Story: The People v. O. J. Simpson", gdje ga je utjelovio David Schwimmer. Serija je podsjetila svijet na složenu priču o prijateljstvu, lojalnosti i moralnim dvojbama koje su obilježile život Roberta Kardashiana.