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SIN POZNATOG PODUZETNIKA

Tko je Emil Tedeschi mlađi?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tko je Emil Tedeschi mlađi?
Zagreb: Superkup ABA lige, KK Cedevita Olimpija - KK FMP | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Maja Šuput je u nedjelju ujutro otišla u London, a čitatelj 24sata snimio ju je na Zračnoj luci Franjo Tuđman. S njome je bio i Emil Tedeschi mlađi

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Emil Tedeschi mlađi, sin poduzetnika Emila Tedeschija, snimljen je u nedjelju ujutro na Zračnoj luci Franjo Tuđman s pjevačicom Majom Šuput. Ona je kasnije objavila kako je otputovala u London. Čitatelj koji ih je snimio rekao nam je kako su bili 'posebno bliski'. 

- Zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme... Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno - ispričao nam je. 

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Maja Šuput leti s mlađim muškarcem: 'Prije leta pali su poljupci i zagrljaji' | Video: Čitatelj 24sata

Emil Tedeschi mlađi je ranije bio u braku sa 17 godina starijom Nikom Perenčević, kćeri poduzetnika Mihajla Perenčevića. Par se prošle godine rastao.  Vjenčali su se 2019. godine na Malom Lošinju. Mladoženja je za svog kuma odabrao dugogodišnjeg prijatelja Darena Pučara, a mladenka blisku prijateljicu Ivu Čović Rogić. Na svadbi su goste zabavljali Tony Cetinski, Gibonni i Massimo Savić.

Tri godine kasnije su dobili sina kojeg su nazvali Emil, po ocu i djedu. 

Zagreb: Superkup ABA lige, KK Cedevita Olimpija - KK FMP
Zagreb: Superkup ABA lige, KK Cedevita Olimpija - KK FMP | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za njihovu vezu pročulo se 2017. godine, a razlika u godinama nikada im nije predstavljala problem. Nika iz prethodnog braka ima i tri kćeri, a Emil je prije Nike ljubio kći nogometnog trenera Nikole Jurčevića, Lanu. 

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Tedeschijev sin zaustavio trajekt jer je zakasnio, policiji rekao da je član premijerovog osiguranja

Tedeschi mlađi je inače u centar medijske pažnje završio i 2022. godine kada se lažno predstavio ne bi li zaustavio trajekt na relaciji Valbiska-Merag. Nazvao je broj za hitne službe 112 te se lažno predstavio kao osoba iz osiguranja premijera i tražio da policija zaustavi isplovljavanje trajekta. Kasnije je završio na policiji u Malom Lošinju, gdje je priznao što je učinio. Prema pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Crikvenici, trebao je platiti novčanu kaznu.

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Komentari 0
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