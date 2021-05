Rođena Siščanka, Eni Šukunda (31) djetinjstvo je provela u Puli. Njezini roditelji, vrhunski šahisti, strast prema šahu prenijeli su na Eni kad su joj bile samo tri godine.

Eni je u djetinjstvu na natjecanjima pokazivala velik potencijal, međutim kasnije se okušala u drugim sportovima poput stolnog tenisa i plesa. Tijekom studiranja posvetila se fitnessu.

Iako su je često pozivali na natjecanja ljepote, Eni o tome nije razmišljala. Na izbor za Miss Supranational Hrvatske, najviše ju je, rekla je svojedobno, privukla stipendija Visoke škole Nikola Šubić Zrinski, s obzirom na to da je studirala ekonomiju.

- Velika je čast biti proglašena najljepšom Hrvaticom, a izuzetno je velika odgovornost biti delegirana predstavnica Hrvatske ove godine na svjetskom izboru. Lijepo lice lako se zaboravi, a pojavnost i energija je to što se pamti. Svaka žena treba biti snalažljiva, da se snađe u situaciji koja dolazi i mislim da je to moj tajni adut - rekla je nakon pobjede na izboru In Magazinu.

Eni je izjavila kako ne bi imala ništa protiv toga da zaigra šah s Garijem Kasparovom.

- Pa nikad se ne zna! Pobijedila sam na ovom izboru, dok ne probam, neću ništa reći - rekla je.

Inače, svestrana Eni skakala je bungee s Masleničkog mosta, a od milja su je zvali hrvatskom Wonder Woman.

Javnost je ovog proljeća iznenadila pojavljivanjem na regionalnom ciklusu izbora Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije nakon posjeta turskoj klinici za estetsku kirurgiju. Bila je gotovo neprepoznatljiva. Zahvatima je podvrgla oči, nos, usne i grudi.

- Eni voli imati tako malo jača istetovirana usta, ali uzmite u obzir da se Eni bazno uvijek svima sviđala, sada je već mlada žena u 31. godini života. Ona nema 18, 19, 20, pa da za to mora pitati dozvolu roditelja, i onda ako ona voli takva punija usta i ako joj to dobro stoji, to je njen osobni ukus i mi nemamo ništa protiv - komentirala je tad Sanja Bjedov.

Vijest o tome da se udala za 13 godina starijeg zaručnika Miroslava (44) u vjenčanici od 18 tisuća kuna odjeknula je u javnosti koliko i estetski zahvati kojima se podvrgla.

Pripreme za vjenčanje je popratio RTL Exkluziv.