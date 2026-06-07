Tko je Harriet Sperling? Sada je dio britanske kraljevske obitelji

Peter Phillips, nećak britanskoga kralja Charlesa i sin princeze Anne u subotu se oženio medicinskom sestrom NHS-a Harriet Sperling na privatnoj ceremoniji održanoj u crkvi Svih svetih u Kembleu u grofoviji Gloucestershire. Privatno vjenčanje para, kojemu su prisustvovali i princ i princeza od Walesa, uslijedilo je nakon objave zaruka u kolovozu 2025.

Foto: Dylan Martinez

Službeno su zaruke Petera Phillipsa (48) i Harriet Sperling (45) objavljene u kolovozu 2025., a subotnje vjenčanje održano je dvije godine nakon što je par javno obznanio vijest o početku veze 2024. godine.

Prema pisanju časopisa Hello! Phillips i Sperling prvi su se put sreli na sportskome događaju kojem su prisustvovale njihove kćeri, sve tri iz njihovih prethodnih veza.

Foto: Dylan Martinez

Ubrzo su se počeli javno pojavljivati zajedno na raznim društvenim događajima. U lipnju su bili gosti kralja Karla i kraljice Camille. Par je sudjelovao i u tradicionalnoj povorci kočija kraljevske obitelji, a prošli su mjesec bili i na dobrotvornim polo utakmicama u kojima je sudjelovao princ William te su sjedili u kraljevskoj loži na Wimbledonu.

Tko je Harriet Sperling?

Sperling je u crkvu u Gloucestershireu dopratila njezina kći tinejdžerica - Georgina. Sama Sperling je na internetu pisala o svojim iskustvima kao samohrane majke. U ožujku 2024. napisala je kolumnu o roditeljstvu za kršćanski časopis Woman Alive.

U biografskim podacima o njoj piše sljedeće: "Harriet Sanders živi u Gloucestershireu, slobodna je spisateljica i radi kao specijalizirana pedijatrijska medicinska sestra za NHS. Zalaže za rani razvoj mozga kod beba i potrebu da se redovito prati njihovo napredovanje".

Foto: Dylan Martinez

I njezin novi suprug ima dvoje djece iz prethodnog braka s Autumn Phillips - kćeri Savannu (15) i Islu (14). Par se vjenčao u svibnju 2008. u dvorcu Windsor, no razveli su se 2021.

Vjenčanica Emilije Wickstead i cipele Jimmyja Chooa

Sperling će se odsad predstavljati kao gospođa Phillips, a u ovoj je prigodi nosila vjenčanicu koju je dizajnirala Emilia Wickstead, naušnice Pragnell i obiteljsku tijaru Pragnell te cipele modne marke Jimmy Choo. I haljine djeveruša dizajnirala je Emilia Wickstead, a djevojke su nosile naušnice Aspinal London.

Foto: Dylan Martinez

Njezin vjenčani buket napravljen je od cvijeta mirisnoga slatkog graška, mirte - omiljenog cvijeta Harriet Sperling i đurđica - omiljenog cvijeta britanske kraljevske obitelji s bogatom tradicijom.

Novu članicu kraljevske obitelji do oltara je dopratio njezin brat Nicholas Sanders umjesto pokojnog oca Ruperta. Vjenčanju je prisustvovala i mladenkina majka Mary sa svojim sestrama Louisom i Rebeccom.

Foto: Dylan Martinez

Među okupljenima u crkvi Svih svetih u Kembleu bili su mladoženjina sestra i šogor Zara i Mike Tindall sa svojim kćerima Mijom i Lenom te vojvoda i vojvotkinja od Edinburgha sa svojim sinom Jamesom, grofom od Wessexa. Obredu su prisustvovale i princeze Eugenie i Beatrice i njihovi supruzi Jack Brooksbank i Edoardo Mapelli Mozzi.