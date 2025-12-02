Obavijesti

Show

Komentari 1
NOVA TEORIJA ZAVJERE

Tko je iza naočala? Javnost opet sumnja u 'lažnu Melaniju'...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Tko je iza naočala? Javnost opet sumnja u 'lažnu Melaniju'...
3
Foto: Profimedia

Donald (79) i Melania Trump (55) sletjeli su u nedjelju navečer nakon Dana zahvalnosti provedenog na Floridi. Fotografije para kako izlazi iz zrakoplova Marine One, držeći se za ruke, izazvale su lavinu komentara

Dok Melania Trump snima dokumentarac o svom životu, internetom se ponovno širi jedna od bizarnijih teorija zavjere - ona o 'lažnoj Melaniji'. Povod ovoga puta bio je jedan modni detalj - velike sunčane naočale koje je prva dama nosila po mrklom mraku nakon povratka u Washington.

raskoš FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa
FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa

Donald (79) i Melania Trump (55) sletjeli su u nedjelju navečer nakon Dana zahvalnosti provedenog na Floridi. Fotografije para kako izlazi iz zrakoplova Marine One, držeći se za ruke, izazvale su lavinu komentara. Melania je nosila tamnozeleni baloner, smeđe čizme do koljena, ali upravo su sunčane naočale potaknule nagađanja da iza njih možda stoji dvojnica.

Donald Trump Returns to the White House in Washington
Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama, osobito X-u, mnogi su komentirali: 'Ona je lažna Melania, zato nosi tamne naočale po mraku', dok su drugi primijetili promjene u govoru tijela i načinu na koji Melania zabacuje kosu. 

NEMA BRIGE Trump bio na MR pregledu, iz Bijele kuće tvrde da je to bilo preventivno: 'Ma on je izvrsno!'
Trump bio na MR pregledu, iz Bijele kuće tvrde da je to bilo preventivno: 'Ma on je izvrsno!'

Komentari poput 'Nije Melania' i 'Dvojnica Melanije nosi sunčane naočale noću' preplavili su platformu, a neki korisnici otvoreno su se zapitali: 'Je li to prava Melania ili lažna Melania???'

First lady Melania Trump launches her "Be Best" initiative in Washington
Foto: LEAH MILLIS

Ipak, stručnjaci i promatrači podsjećaju da Melania Trump jednostavno voli sunčane naočale, a ovo nije prvi put da ih nosi u večernjim satima. Jedan od komentatora dodao je kako velik broj kamera i bljeskalica pri izlasku iz zrakoplova može objašnjavati njezin odabir modnog dodatka.

First lady Trump listens at Joint Base Andrews, Maryland
First lady Trump listens at Joint Base Andrews, Maryland | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Slične sumnje pojavile su se i u rujnu prošle godine, kada se par kasno navečer vratio iz Ujedinjenog Kraljevstva, kao i u studenom, kada je Melania nosila sunčane naočale u zatvorenom prostoru. Unatoč svim dokazima, teorija o 'lažnoj Melaniji' i dalje izaziva lavinu komentara i fascinaciju javnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa
raskoš

FOTO Ovako je Melania Trump okitila Bijelu kuću: Stavila više od 50 jelki, ali i Lego Trumpa

Ušli smo u vrijeme adventa, a za Božić se priprema i predsjednik SAD-a Donald Trump. Stoga je prva dama Melania Trump predstavila blagdansku temu Bijele kuće za 2025. godinu, a ona glasi “Dom je ondje gdje je srce”.
Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim najdražim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 2. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'
VELIKE RAZLIKE

Ottov tim izgubio: 'Od sedam gastroduela Otto je izgubio šest, on nije timski igrač'

Crveni tim predvođen Ottom, u kojem su bili Krunoslav, Antonija, Jurica i Mark izgubio je u gastroduelu od plavog tima kojeg su činili Egon, Barbara i Endrina, na čelu s Renatom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025