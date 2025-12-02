Tko je iza naočala? Javnost opet sumnja u 'lažnu Melaniju'...

Dok Melania Trump snima dokumentarac o svom životu, internetom se ponovno širi jedna od bizarnijih teorija zavjere - ona o 'lažnoj Melaniji'. Povod ovoga puta bio je jedan modni detalj - velike sunčane naočale koje je prva dama nosila po mrklom mraku nakon povratka u Washington.

Donald (79) i Melania Trump (55) sletjeli su u nedjelju navečer nakon Dana zahvalnosti provedenog na Floridi. Fotografije para kako izlazi iz zrakoplova Marine One, držeći se za ruke, izazvale su lavinu komentara. Melania je nosila tamnozeleni baloner, smeđe čizme do koljena, ali upravo su sunčane naočale potaknule nagađanja da iza njih možda stoji dvojnica.

Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama, osobito X-u, mnogi su komentirali: 'Ona je lažna Melania, zato nosi tamne naočale po mraku', dok su drugi primijetili promjene u govoru tijela i načinu na koji Melania zabacuje kosu.

Komentari poput 'Nije Melania' i 'Dvojnica Melanije nosi sunčane naočale noću' preplavili su platformu, a neki korisnici otvoreno su se zapitali: 'Je li to prava Melania ili lažna Melania???'

Foto: LEAH MILLIS

Ipak, stručnjaci i promatrači podsjećaju da Melania Trump jednostavno voli sunčane naočale, a ovo nije prvi put da ih nosi u večernjim satima. Jedan od komentatora dodao je kako velik broj kamera i bljeskalica pri izlasku iz zrakoplova može objašnjavati njezin odabir modnog dodatka.

First lady Trump listens at Joint Base Andrews, Maryland | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Slične sumnje pojavile su se i u rujnu prošle godine, kada se par kasno navečer vratio iz Ujedinjenog Kraljevstva, kao i u studenom, kada je Melania nosila sunčane naočale u zatvorenom prostoru. Unatoč svim dokazima, teorija o 'lažnoj Melaniji' i dalje izaziva lavinu komentara i fascinaciju javnosti.