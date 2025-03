Tko je Jennie Kim? Mlada TikTok zvijezda puni svjetske glazbene ljestvice, a iskušala se i u glumi

Jedna od najpoznatijih K-pop zvijezda današnjice, Jennie Kim (29), članica je južnokorejske glazbene grupe Blackpink.

Dolazi iz Južne Koreje, a jedan dio života provela je i na Novom Zelandu. Tamo se školovala i naučila govoriti engleski koji joj je kasnije značio u stvaranju karijere.

Grupu Blackpink je 2016. godine osnovala agencija YG Entertainment. U grupi su uz Jennie još Jisoo, Rosé i Lisa. Ipak, Jennie je prepoznata kao jedna od najistaknutijih članova ove grupe zbog svog upečatljivog stila i vokalnih sposobnosti.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Samo dvije godine nakon osnivanja grupe, Jennie je započela i svoju solo karijeru. Tada je izbacila pjesmu 'Solo' koja je postigla veliki uspjeh, kako u Koreji, tako i na međunarodnoj razini. To je bila prva ženska K-pop pjesma koja je prešla milijardu pregleda na YouTubeu.

Njezin singl 'You & Me' iz 2023. godine bio je na prvom mjestu Billboard Global Excl. U.S. ljestvice i među pet najboljih u Južnoj Koreji. Snimila je i pjesmu 'Like Jennie' koja je postala viralni hit na TikToku.

Osvojila je nekoliko priznanja, uključujući Gaon Chart Music Award i Golden Disc Award.

Ova mlada pjevačica poznata je i po svom modnom stilu te je zbog toga postala i ambasadorica brenda Chanel. Često je u medijima nazivaju i 'Human Chanel' zbog njezine prepoznatljivosti, a na društvenim mrežama jedna je od najpraćenijih Korejki.

Jennie se imala priliku iskušati i u glumi pa je tako 2023. glumila u HBO-ovoj seriji 'The Idol' pod umjetničkim imenom Jennie Ruby Jane.