Tko je Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske: Od odbojke i sestrinstva do krune i Tajlanda

Hrvatska misica Laura Gnjatović stigla je u Tajland gdje će predstavljati Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025. Njena ljepota oduzima dah, s sve je krenulo krajem travnja 23-godišnja Zadranka postala 29. po redu Miss Universe Hrvatske. Ova svestrana djevojka, impresivne visine od 191 centimetra, predstavlja nas na 74. izboru za Miss Universe koji će se održati 21. studenog u Tajlandu. No, tko je zapravo Laura, djevojka koja je osvojila žiri i javnost svojom ljepotom, inteligencijom i ambicijom?

Iako rođena i odrasla u Zadru, gdje je završila Medicinsku školu Ante Kuzmanića, Laurin životni put odveo ju je na jug, u Dubrovnik. Ondje uspješno balansira između više velikih životnih obveza. Studentica je treće godine preddiplomskog studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, a uz fakultet radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici. Prethodno iskustvo stekla je i na hitnoj pomoći, gdje je, kako kaže, naučila nositi se s emocionalno najzahtjevnijim situacijama.

Njezin radni dan često počinje rano ujutro, ispunjen poslom i fakultetskim obvezama, a završava večernjim treninzima, što svjedoči o njezinoj iznimnoj disciplini i organiziranosti. Uz sve to, Laura tečno govori čak tri strana jezika: engleski, talijanski i španjolski, a tijekom školovanja osvajala je nagrade na natjecanjima iz znanja stranih jezika.

Laurina visina i atletska građa nisu samo prednost u svijetu ljepote, već i na sportskom terenu. Ona je profesionalna odbojkašica i igračica Ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, s kojim je osvojila zlatnu medalju u Prvoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Sport ju je, ističe, naučio disciplini, timskom radu i upornosti.

Svoju svestranost dokazala je i ulaskom u svijet mode. Krajem 2024. godine debitirala je na modnoj pisti na događaju Dubrovnik Fashion Ball. Ipak, njezini interesi sežu i dalje od sporta i mode. U slobodno vrijeme, kojeg nema puno, pronalazi ispušni ventil u umjetnosti i prirodi. Uživa u plesanju, slikanju, sviranju gitare te kreiranju video i foto sadržaja. Velika je ljubiteljica životinja i prirode, a odrastanje u Paljuvu i Benkovcu opisuje kao život "djevojke sa sela" gdje su je roditelji učili da sve u životu gradi radom, poštenjem i zahvalnošću.

Na finalnoj večeri izbora za Miss Universe Hrvatske, Laura je pobijedila 13 drugih finalistica. Nakon što je proglašena pobjednicom, nije mogla sakriti suze radosnice, a krunu joj je predala prošlogodišnja pobjednica Zrinka Ćorić. Kao nova Miss, Laura želi iskoristiti svoju platformu za promicanje važnosti ulaganja u fizičko i mentalno zdravlje. Njezina misija je, kako kaže, "biti glas za one koji nemaju priliku biti saslušani i iskoristiti svoju poziciju za stvaranje stvarne promjene u društvu".

Osim prestižne titule, osvojila je i brojne vrijedne nagrade, među kojima se ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM) u vrijednosti do 20.000 € za preddiplomski ili MBA studij.

Laura svoje vrijeme rado posvećuje i humanitarnim projektima. Nedavno je u Dubrovniku organizirala modnu reviju s humanitarnom notom, čiji je prihod bio namijenjen onima kojima je pomoć najpotrebnija. Na svjetskoj pozornici, krajem studenoga na Tajlandu, želi pokazati upravo to da prava ljepota dolazi iznutra.

Iako će joj život sada biti ispunjen brojnim obvezama, Laura ima veliku podršku u privatnom životu. Nedavno se zaručila za svoju dugogodišnju ljubav, Filipa Vujičića, 196 cm visokog košarkaša iz Lapada koji trenutno igra za GKK Šibenka. Upravo je on njezina najveća podrška i vjetar u leđa.

Pred Laurom je sada razdoblje intenzivnih priprema za svjetski izbor u Tajlandu, gdje će se natjecati s predstavnicama iz više od 120 zemalja. Svojom kombinacijom ljepote, obrazovanja, sportskog duha i humanitarnih ciljeva, Laura Gnjatović ima sve predispozicije da na najbolji mogući način predstavi Hrvatsku i ostavi dubok trag na svjetskoj pozornici.

