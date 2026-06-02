Obavijesti

Show

Komentari 0
OČARALA GLEDATELJE

Tko je lijepa Norvežanka koju gledamo u 'So long, Marianne'?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tko je lijepa Norvežanka koju gledamo u 'So long, Marianne'?
3
Foto: HRT

Serija iz 2024. godine bavi se ljubavnom pričom Leonarda Cohena i Marianne. Nju je utjelovila Thea Sofie Loch Næss, norveška glumica koja je karijeru započela još u djetinjstvu

Admiral

U ponedjeljak je na Prvom programu HRT-a krenula serija 'So Long, Marianne', priča o ljubavi legendarnog kanadskog pjevača Leonarda Cohena i Norvežanke Marianne Ihlen

Potišten i izgubljen, Leonard Cohen napušta Montreal kako bi potražio smisao na otoku Hidra u Grčkoj. Dok se Leonard pokušava snaći u složenim odnosima u boemskoj zajednici i vlastitoj egzistencijalnoj potrazi, susreće Marianne Ihlen i odmah ga privlači njezin magnetizam. Marianne, u vlastitoj potrazi sa svojim partnerom Axelom Jensenom, ubrzo otkriva da joj se veza raspada.

Foto: HRT

Serija nije samo kronologija Cohenova uspona do slave, već duboko emotivna priča o mladosti, slobodi, umjetničkom izražavanju i žrtvama koje život u ime umjetnosti ponekad zahtijeva te prikazuje kako je Marianne postala Leonardova muza i inspiracija za neke od njegovih najljepših ranih pjesama, uključujući i samu pjesmu po kojoj serija nosi ime – "So Long, Marianne".

JESTE LI IH GLEDALI? Ovo je top 10 serija na Netflixu
Ovo je top 10 serija na Netflixu

Marianne je utjelovila norveška glumica Thea Sofie Loch Næss (29). Svoju je glumačku karijeru započela još u djetinjstvu, kada se pojavila u filmu 'One Night in Oslo' iz 2014. godine. 

Lijepu glumicu mnogi su mogli gledati u Netflixovoj seriji 'A Storm for Christmas' u kojoj je utjelovila Saru, a glumila je i u nekoliko epizoda serije 'The Last Kingdom', koja je također dostupna na Netflixu. 

Prošle je godine izašao film 'Den Stygge Stesøsteren', odnosno 'Ružna polusestra', koji je satirična verzija poznate bajke o Pepeljugi. U filmu Thea ima ulogu Agnes, odnosno Pepeljuge. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Severina bez grudnjaka na izložbi: Pogledajte kombinaciju
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Severina bez grudnjaka na izložbi: Pogledajte kombinaciju

Popularna pjevačica Severina posjetila je u ponedjeljak izložbu Dimitrija Popovića 'Rođendanska noć' povodom 100 godina rođenja Marilyn Monroe. Za tu je priliku odabrala odvažnu modnu kombinaciju
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 2. lipnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.'...
Tko bi rekao! Šime Elez viđen je s djevojkom koja je nekad željela osvojiti njegovo srce
NAKON PREKIDA S MAJOM

Tko bi rekao! Šime Elez viđen je s djevojkom koja je nekad željela osvojiti njegovo srce

Proteklog vikenda družio se s Mijom Miškulin, bivšom kandidatkinjom 'Gospodina Savršenog' koja je prošle sezone dogurala gotovo do finala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026