Tko je lijepa Norvežanka koju gledamo u 'So long, Marianne'?

U ponedjeljak je na Prvom programu HRT-a krenula serija 'So Long, Marianne', priča o ljubavi legendarnog kanadskog pjevača Leonarda Cohena i Norvežanke Marianne Ihlen.

Potišten i izgubljen, Leonard Cohen napušta Montreal kako bi potražio smisao na otoku Hidra u Grčkoj. Dok se Leonard pokušava snaći u složenim odnosima u boemskoj zajednici i vlastitoj egzistencijalnoj potrazi, susreće Marianne Ihlen i odmah ga privlači njezin magnetizam. Marianne, u vlastitoj potrazi sa svojim partnerom Axelom Jensenom, ubrzo otkriva da joj se veza raspada.

Foto: HRT

Serija nije samo kronologija Cohenova uspona do slave, već duboko emotivna priča o mladosti, slobodi, umjetničkom izražavanju i žrtvama koje život u ime umjetnosti ponekad zahtijeva te prikazuje kako je Marianne postala Leonardova muza i inspiracija za neke od njegovih najljepših ranih pjesama, uključujući i samu pjesmu po kojoj serija nosi ime – "So Long, Marianne".

Marianne je utjelovila norveška glumica Thea Sofie Loch Næss (29). Svoju je glumačku karijeru započela još u djetinjstvu, kada se pojavila u filmu 'One Night in Oslo' iz 2014. godine.

Lijepu glumicu mnogi su mogli gledati u Netflixovoj seriji 'A Storm for Christmas' u kojoj je utjelovila Saru, a glumila je i u nekoliko epizoda serije 'The Last Kingdom', koja je također dostupna na Netflixu.

Prošle je godine izašao film 'Den Stygge Stesøsteren', odnosno 'Ružna polusestra', koji je satirična verzija poznate bajke o Pepeljugi. U filmu Thea ima ulogu Agnes, odnosno Pepeljuge.