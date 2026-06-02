Ovo je top 10 serija na Netflixu
Netflix i ovaj tjedan donosi bogatu ponudu filmova i serija, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove u Hrvatskoj. Pogledajte tko prednjači na listama i što ne smijete propustiti!
1. The Four Seasons, IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 78%
Dugogodišnje prijateljstvo triju bračnih parova na kušnji je kad se jedan razvede, što komplicira njihovu tradiciju zajedničkih vikend putovanja. Tina Fey i Steve Carell predvode ovu toplu komediju o ljubavi i prijateljstvu. (SAD, 2025., Komedija)
2. The Boroughs, IMDB: 7.4/10
U naizgled savršenoj zajednici za umirovljenike, skupina neočekivanih junaka mora zaustaviti nadnaravnu prijetnju koja im želi ukrasti ono što nemaju – vrijeme. Alfred Molina i Geena Davis vode ovu misterioznu triler seriju. (SAD, 2026., Triler, Misterij)
3. Berlin and the Lady with an Ermine, IMDB: 7.0/10
Berlin okuplja ekipu lopova u Sevilli s ciljem krađe neprocjenjivog umjetničkog djela. Nova heist serija iz svijeta Money Heista donosi napetost i uzbuđenje. (Španjolska, 2026., Krimi, Heist)
4. Rafa, IMDB: 8.8/10
Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal, osvrće se na svoju karijeru, nasljeđe i posljednju sezonu na terenu. Intimni dokumentarni portret sportskog velikana. (SAD, 2026., Dokumentarni, Tenis)
5. A Good Girl's Guide to Murder, IMDB: 6.8/10, Rotten Tomatoes: 83%
Pet godina nakon smrti školarke Andie Bell, Pippa Fitz-Amobi odlučuje istražiti što se zapravo dogodilo. Ova britanska krimi misterija napeta je do samog kraja. (UK, 2024., Krimi, Misterij)
6. One Tree Hill, IMDB: 7.8/10
Kultna teen drama o dvojici polubraće iz malog grada Tree Hilla, njihovim rivalstvima, ljubavima i odrastanju. (SAD, 2003., Drama, Teen)
7. Salish & Jordan Matter, IMDB: 2.6/10
Reality show koji prati otac-kćer duo Jordana i Salish kroz razne izazove i obiteljske pustolovine. (SAD, 2026., Reality, Obiteljski)
8. Legends, IMDB: 7.9/10
Britanska drama smještena u 90-e, prati tim državnih službenika koji pod krinkom pokušavaju srušiti narko bande. (UK, 2026., Drama, Krimi)
9. The Middle, IMDB: 7.7/10
Sitcom o svakodnevnim nezgodama i izazovima obitelji Heck iz Indiane, s puno humora i topline. (SAD, 2009., Komedija, Sitcom)
10. The Chestnut Man, IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 100%
Danska krimi serija o jezivom ubojstvu i detektivima koji prate tragove prema nestaloj kćeri političarke. Napeta i mračna priča s izvrsnim kritikama. (Danska, 2021., Krimi, Misterij)
*Uz pomoć AI-ja
