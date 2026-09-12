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Tko je Lizzie Borden? Na Netflix stiže krvava true crime priča

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 1 min
Tko je Lizzie Borden? Na Netflix stiže krvava true crime priča
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Foto: PROMO
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Četvrti dio true crime antologije ‘Monster’ donosi priču o ženi optuženoj za brutalno ubojstvo oca i maćehe sjekirom 1892. godine. Premijera je 17. rujna

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Nakon što je kroz prethodne sezone donijela priče o Jeffreyju Dahmeru, braći Menendez i Edu Geinu, Netflixova true crime antologija “Monster” okreće se još jednom zloglasnom slučaju. Četvrta sezona, “The Lizzie Borden Story”, donosi priču o ženi koja je 1892. optužena za ubojstvo oca i maćehe. Premijera je 17. rujna na Netflixu.

Glavnu ulogu Lizzie igra Ella Beatty, kojoj društvo i obitelj stežu obruč oko vrata sve dok u njezin život ne uđe buntovna kućna pomoćnica Bridget “Maggie” Sullivan, koju glumi Vicky Krieps. Tu počinje kombinacija potisnute seksualnosti, pobune, novca, osvete - i, naravno, sjekire. A onda uslijedi ono zbog čega je Lizzie postala povijesna ikona: njezin otac Andrew i maćeha Abby pronađeni su brutalno ubijeni sjekirom, a Lizzie je optužena da ih je ubila.

Foto: PROMO

Serija se bavi i onim što je prethodilo zločinu, ali i pitanjem kako je postala jedna od najpoznatijih navodnih ubojica američke povijesti. Charlie Hunnam igra Lizzieina oca Andrewa, Rebecca Hall maćehu Abby, Billie Lourd sestru Emmu, Jessica Barden glumicu Nance O’Neil, a Sarah Paulson pojavljuje se kao Aileen Wuornos. Serija se pritom ne drži slijepo povijesnih činjenica. Kreatori serije stvarni su događaj pretvorili u mračnu, pomalo otkačenu feminističku bajku.

- Lizzie Borden je slavna priča koju svi znaju, a nitko je zapravo ne zna - rekao je Ian Brennan za Vanity Fair, usporedivši je s “Legendom o Sleepy Hollowu”, samo što je - stvarna.

- Otprilike sve što trebate znati o ovoj seriji je da ovo neće biti bakina verzija viktorijanske misterije - dodao je Ryan Murphy.

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