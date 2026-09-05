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DORON VIŠE NIJE ISTI

Serija Fauda vraća se na Netflix! 5. sezona donosi najtežu misiju

Piše 24sata,
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Serija Fauda vraća se na Netflix! 5. sezona donosi najtežu misiju
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Foto: PROMO
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Premijerno stiže 8. rujna, a iza 11 novih epizoda krije se priča koju su autori morali gotovo potpuno napisati ispočetka zbog rata na Bliskom istoku

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Doron Kavillio ponovno ulazi u akciju, ali peta sezona serije 'Fauda' bit će drukčija od svega što smo dosad gledali. Na Netflix stiže 8. rujna, a iza 11 novih epizoda krije se priča koju su autori morali gotovo potpuno napisati ispočetka. Glumac Lior Raz te novinar i scenarist Avi Issacharoff već su radili na scenariju za petu sezonu, no nakon napada 7. listopada 2023. od njega su odustali.

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Issacharoff je za The Times rekao da serija koja se bavi izraelsko-palestinskim sukobom nije mogla ignorirati događaj koji je dramatično promijenio regiju, dok je Raz objasnio da je pisanje postalo svojevrsni način suočavanja s traumom.

- Ne možete raditi seriju koja se bavi stvarnošću Bliskog istoka i ignorirati najveći događaj koji se ovdje dogodio - rekao je Issacharoff za Netflixov Tudum.

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U petoj sezoni uz Liora Raza glume Yaakov Zada Daniel i Doron Ben-David, a pridružuju im se i glumci Mélanie Laurent ('Nemilosrdni gadovi', 'Majstori iluzije', 'Početnici') i Hakim Djaziri. Redatelj je Omri Givon, a među scenaristima su Raz, Issacharoff, Givon i Omri Shenhar.

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Radnja je smještena dvije godine nakon napada. Doron više nije neustrašivi borac koji prvi trči prema opasnosti: traumatiziran je, ide na terapiju i želi se vratiti obitelji. No Eli i Salem odlaze u Marseille kako bi se osvetili Hamasovu pripadniku odgovornom za smrt članova njihovih obitelji.

Doron zato izlazi iz mirovine i ponovno se uvlači u opasnu operaciju. Posebno teške bit će sedma i osma epizoda, koje se vraćaju na 7. listopada. Issacharoff je za The Times rekao da su te dvije epizode pisali drhteći. Peta 'Fauda' zato više nije samo priča o tajnim operacijama i adrenalinu nego priča o traumi, osveti i cijeni rata. 

Foto: PROMO

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