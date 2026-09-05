Serija Fauda vraća se na Netflix! 5. sezona donosi najtežu misiju

Doron Kavillio ponovno ulazi u akciju, ali peta sezona serije 'Fauda' bit će drukčija od svega što smo dosad gledali. Na Netflix stiže 8. rujna, a iza 11 novih epizoda krije se priča koju su autori morali gotovo potpuno napisati ispočetka. Glumac Lior Raz te novinar i scenarist Avi Issacharoff već su radili na scenariju za petu sezonu, no nakon napada 7. listopada 2023. od njega su odustali.

Issacharoff je za The Times rekao da serija koja se bavi izraelsko-palestinskim sukobom nije mogla ignorirati događaj koji je dramatično promijenio regiju, dok je Raz objasnio da je pisanje postalo svojevrsni način suočavanja s traumom.

- Ne možete raditi seriju koja se bavi stvarnošću Bliskog istoka i ignorirati najveći događaj koji se ovdje dogodio - rekao je Issacharoff za Netflixov Tudum.

POGLEDAJTE VIDEO:

U petoj sezoni uz Liora Raza glume Yaakov Zada Daniel i Doron Ben-David, a pridružuju im se i glumci Mélanie Laurent ('Nemilosrdni gadovi', 'Majstori iluzije', 'Početnici') i Hakim Djaziri. Redatelj je Omri Givon, a među scenaristima su Raz, Issacharoff, Givon i Omri Shenhar.

Radnja je smještena dvije godine nakon napada. Doron više nije neustrašivi borac koji prvi trči prema opasnosti: traumatiziran je, ide na terapiju i želi se vratiti obitelji. No Eli i Salem odlaze u Marseille kako bi se osvetili Hamasovu pripadniku odgovornom za smrt članova njihovih obitelji.

Doron zato izlazi iz mirovine i ponovno se uvlači u opasnu operaciju. Posebno teške bit će sedma i osma epizoda, koje se vraćaju na 7. listopada. Issacharoff je za The Times rekao da su te dvije epizode pisali drhteći. Peta 'Fauda' zato više nije samo priča o tajnim operacijama i adrenalinu nego priča o traumi, osveti i cijeni rata.