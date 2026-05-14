Tko je Meadow Walker? Imala je 15 godina kad joj je poginuo otac, zvijezda 'Brzih i žestokih'

Iako je odrasla daleko od svjetala reflektora, Meadow Walker, kći tragično preminule zvijezde franšize "Brzi i žestoki" Paula Walkera, danas je uspješna manekenka i čuvarica očeve ostavštine. Njezin nedavni dolazak na Filmski festival u Cannesu, gdje se pridružila ekipi filma koji je proslavio njezinog oca, ponovno je privukao pažnju javnosti na nju.

Tragedija joj obilježila život

Meadow Rain Walker rođena je 4. studenog 1998. godine. Rane godine provela je na Havajima s majkom Rebeccom Soteros, daleko od holivudske vreve. U djetinjstvu je, kako je jednom otkrila, bila "muškobanjasta", provodeći dane u igri vani, bez fokusa na šminku ili glamur. Godine 2011. preselila se u Kaliforniju kako bi živjela s ocem, a Paul Walker taj je trenutak opisao kao prekretnicu.

- Godinama sam bio očajan zbog situacije s kćeri. Ona sada živi sa mnom i najbolja je partnerica koju sam ikada imao - rekao je glumac za Entertainment Weekly nedugo prije smrti.

Idila je naglo prekinuta u studenom 2013. godine, kada je Paul Walker poginuo u stravičnoj prometnoj nesreći. Meadow je imala samo 15 godina. Godine 2015. podnijela je tužbu protiv Porschea, tvrdeći da je automobil u kojem je njezin otac bio suvozač imao sigurnosne nedostatke. Slučaj je zaključen nagodbom 2017. godine.

Model i glumica

Nakon što je godinama živjela povučeno, Meadow je 2017. zakoračila u svijet mode. Svojim anđeoskim licem, prodornim pogledom i prepoznatljivim, strogo rezanim bobom brzo je osvojila industriju. Nosila je revije za najprestižnije modne kuće poput Givenchyja i Alexandera McQueena te postala zaštitno lice Givenchy Beautyja.

Osim mode, odala je počast ocu i na filmskom platnu. Pojavila se u cameo ulozi u filmu "Fast X" iz 2023. godine, desetom nastavku franšize.

- Odrasla sam na setu gledajući svog oca, Vina, Jordanu, Michelle, Chrisa i druge na monitorima. Zahvaljujući tati, rođena sam u 'Fast' obitelji. Ne mogu vjerovati da sam sada i ja dio toga - napisala je tada na Instagramu.

Vin Diesel otpratio ju je do oltara

Nakon očeve smrti, glumačka ekipa franšize postala je njezina druga obitelj. Posebno prisan odnos gaji s Vinom Dieselom, njezinim krsnim kumom, kojeg je Paul smatrao bratom. Upravo ju je Diesel otpratio do oltara na njezinom vjenčanju s Louisom Thornton-Allanom 2021. godine.

- Ona je prva osoba koja mi na Dan očeva čestita. Vidjeti je s mojom djecom jedna je od najljepših stvari. Postoje trenuci kad je vidim kako se igra s mojom kćeri Pauline i to me pogodi tako duboko jer mogu samo zamisliti što moj brat vidi kad to gleda - rekao je Diesel jednom prilikom.

Ta neraskidiva veza ponovno je došla do izražaja u srijedu na Filmskom festivalu u Cannesu. Ekipa se okupila kako bi proslavila 25. obljetnicu prvog filma, a Meadow je bila počasna gošća. Podijelila je dirljiv zagrljaj s Dieselom pred fotografima, a kasnije se na ponoćnoj projekciji filma pojavila na crvenom tepihu u elegantnoj maslinastozelenoj haljini.

Osim što čuva uspomenu na oca kroz bliskost s njegovim prijateljima, Meadow je 2015. godine osnovala i Zakladu Paul Walker. Organizacija se bavi očuvanjem oceana i morskog života, što je bila velika glumčeva strast, te dodjeljuje stipendije studentima morske biologije.

- Razmišljajući o svom ocu, uhvatila sam se kako razmišljam o njegovim strastima. Željela sam pokrenuti ovu zakladu jer želim taj dio njega podijeliti sa svijetom - objavila je prilikom osnivanja.

*uz korištenje AI-ja

