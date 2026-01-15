Obavijesti

S LJEPOTICOM BIO U HNK

Tko je nova cura Mate Rimca?

Piše 24sata
Tko je nova cura Mate Rimca?
Foto: Instagram

Mate Rimac razveo se sredinom 2024. godine, a čini se kako sada ima novu djevojku. S njome je došao u HNK na koncert gdje su se držali za ruke. Evo tko je ona...

Mate Rimac (38), poznati poduzetnik i osničan Rimac Automobila, pojavio se u srijedu na koncertu u zagrebačkom HNK 'Glazbeni te zove' povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda. I nije bio sam. Koncert je pratio u društvu atraktivne ljepotice s kojom se i držao za ruke.

Zagreb: Mate Rimac s novom djevojkom na koncertu "Glazbeni te zove" Zagreb: Mate Rimac s novom djevojkom na koncertu "Glazbeni te zove" Zagreb: Mate Rimac s novom djevojkom na koncertu "Glazbeni te zove"
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Riječ je o Barbari Kotarski (28) iz Samobora koju na društvenim mrežama prati više od 15.000 ljudi. Na svom profilu ističe humanitarni rad i volontiranje, poput iskustva rada s djecom u Tanzaniji, gdje je sudjelovala u volonterskim projektima.

Diplomirala je poslovnu ekonomiju u Rijeci. Bavila se i modelingom te je zbog toga, kada je imala 21 godinu, odselila u Istanbul na šest mjeseci.

Foto: Instagram

- U tih pola godine ne mogu reći ni da sam puno zaradila, no iskustvo koje sam dobila puno mi je vrjednije. Dobila sam samopouzdanja, upoznala sam divne ljude s kojima sam i danas u kontraktu - ispričala je prije nekoliko godina za Divu

Podsjetimo, Rimac se sredinom 2024. godine razveo od Katarine Lovrić, a od tada svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. 

U srijedu navečer u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održan je gala koncert "Glazbeni te zove!", a na njemu je uživao i Mate Rimac s novom djevojkom. Zagonetna dama stajala je uz Matu, a par nije skrivao naklonost držeći se za ruke.

