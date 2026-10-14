Tko je plesni partner Marije Husar Rimac? Ljubi poznatu damu, zaručio ju je u showu...

Ples sa zvijezdama se vraća na male ekrane. U novoj sezoni nastupit će deset plesnih parova, a emisije će se emitirati subotom, od 31. listopada do 19. prosinca na Prvome programu Hrvatske televizije. Sada je poznat i prvi plesni par, a oni su pjevačica Marija Husar Rimac i profesionalni plesač Ivan Jarnec.

Foto: Dario Njavro / HRT

Jarnec je, naime, suprug Lejdi Perković Jarnec, nećakinje Marka Perkovića Thompsona, a par se zaručio upravo u emisiji 'Ples sa zvijezdama' 2023. godine. Nakon što je odradio plesni nastup s partnericom, prišao je Lejdi u publici, kleknuo i izvadio prsten iz džepa.

Foto: Nova Tv

Prije toga Ivan i Lejdi zajedno su bili pet godina, a sudbonosni susret dogodio se 2018. godine u Varaždinu na Špancirfestu, gdje je Ivan radio kao redar.

- Šetala sam gradom s prijateljicom, čije sam štence nosila u naručju, a Ivan koji je na Špancirfestu radio kao redar me počeo zafrkavati. Ne znam jesu li mu se svidjeli psići ili ja, ili svi mi skupa u paketu, ali tako je sve počelo... - rekla je Lejdi jednom za Gloriju.

- Te godine sam se s mora vratio bez prebijene pare u džepu, jer sam s frendovima nakon mature svu ušteđevinu spiskao na Zrću. Pa sam se - iako sam tada imao pedeset kila s krevetom - zaposlio kao redar, da barem malo popunim budžet. I upoznao ženu svog života - izjavio je Ivan Jarnec.

Foto: Instagram/Lejdi Perković

Par se vjenčao u rujnu 2025. godine u Zagrebu, u krugu obitelji, prijatelja i kolega. Među uzvanicima bio je i njezin stric Thompson, koji je na slavlju zapjevao pjesmu 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova'. Za tu je prigodu Lejdi odabrala dugu čipkastu vjenčanicu bez naramenica, dok je Ivan nosio klasično tamnoplavo odijelo s bijelom košuljom i kravatom.