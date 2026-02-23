Aramayo je nagradu dobio za nevjerojatnu transformaciju u ulozi Johna Davidsona, aktivista koji se bori s teškim oblikom Touretteova sindroma, u dirljivoj drami Kirka Jonesa 'I Swear'
Tko je Robert Aramayo koji je pobijedio Chalameta na dodjeli filmske nagrade BAFTA?
Engleski glumac Robert Aramayo (33) pobrinuo se za šok večeri na dodjeli filmskih nagrada BAFTA u Londonu. U kategoriji za najboljeg glumca, potpuno neočekivano, odnio je pobjedu ispred apsolutnih favorita poput Timothéeja Chalameta, Leonarda DiCaprija i Michaela B. Jordana. Time se upisao u povijest kao prvi glumac koji je u istoj večeri osvojio i nagradu za najboljeg glumca i onu za Zvijezdu u usponu.
Aramayo je nagradu dobio za nevjerojatnu transformaciju u ulozi Johna Davidsona, aktivista koji se bori s teškim oblikom Touretteova sindroma, u dirljivoj drami Kirka Jonesa 'I Swear'. Ova pobjeda, slažu se svjetski mediji, mogla bi mu preko noći lansirati karijeru i gurnuti ga u prve redove u budućim utrkama za najprestižnije filmske nagrade.
Potpuno šokiran, Aramayo se popeo na pozornicu Royal Festival Halla i obratio se zvijezdama koje je pobijedio. Gledajući ravno u DiCaprija i ostatak glumačke elite, jedva je dolazio do riječi.
- Apsolutno ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da gledam ljude poput vas i da sam uopće u istoj kategoriji s vama, a kamoli da stojim ovdje - rekao je.
U emotivnom govoru prisjetio se i svojih studentskih dana na slavnom Juilliardu u New Yorku. Ispričao je kako je na njega i njegove kolege snažan dojam ostavio posjet Ethana Hawkea, koji je te večeri također bio nominiran.
- Dok sam studirao, Ethan Hawke je došao na Juilliard i održao nam je nevjerojatan govor o dugovječnosti u glumačkom poslu, o tome kako čuvati svoj 'instrument' i izbjegavati autodestruktivno ponašanje. To je zaista snažno utjecalo na sve nas u prostoriji. Zato je nevjerojatno biti večeras u ovoj kategoriji s vama. Hvala ti, Ethane - rekao je Aramayo te zaradio gromoglasan pljesak.
Iako se za njega tek sad pročulo, Robert Aramayo nije anonimac. Rođen 1992. u engleskom Kingston upon Hullu, glumom se bavi od malih nogu. Mnogi su ga primijetili još u šestoj sezoni HBO-ovog hita 'Igra prijestolja', gdje je imao manju, ali vrlo zapaženu ulogu mladog Neda Starka.
Danas ga publika zna kao vilenjaka Elronda u Amazonovoj seriji 'Gospodar prstenova: Prstenovi moći', gdje ima jednu od glavnih uloga. A pobjeda na BAFTA-i nije mu prva nagrada za film 'I Swear'. Već je dobio priznanje za najboljeg glumca na Britanskim nagradama za nezavisni film, a londonski kritičari proglasili su ga glumačkim otkrićem.
Film 'I Swear' temelji se na istinitoj priči o Johnu Davidsonu, mladiću s teškim Touretteovim sindromom, stanjem koje uzrokuje nevoljne tikove i glasovne ispade, često i psovanje. Radnja se događa u osamdesetima, kad se o tom poremećaju znalo vrlo malo. Film prati Davidsonovu borbu s odbacivanjem obitelji i društva i njegov težak put do statusa čovjeka koji se bori za prava svih s Touretteovim sindromom.
Zanimljivo je da je pravi John Davidson bio na dodjeli BAFTA-e, ali je zbog ispada uzrokovanih sindromom morao otići usred ceremonije. Voditelj Alan Cumming kasnije se ispričao publici ako se tko osjetio uvrijeđenim i zahvalio svima na razumijevanju.
