Tko je Robert Aramayo koji je pobijedio Chalameta na dodjeli filmske nagrade BAFTA?

Engleski glumac Robert Aramayo (33) pobrinuo se za šok večeri na dodjeli filmskih nagrada BAFTA u Londonu. U kategoriji za najboljeg glumca, potpuno neočekivano, odnio je pobjedu ispred apsolutnih favorita poput Timothéeja Chalameta, Leonarda DiCaprija i Michaela B. Jordana. Time se upisao u povijest kao prvi glumac koji je u istoj večeri osvojio i nagradu za najboljeg glumca i onu za Zvijezdu u usponu.

Aramayo je nagradu dobio za nevjerojatnu transformaciju u ulozi Johna Davidsona, aktivista koji se bori s teškim oblikom Touretteova sindroma, u dirljivoj drami Kirka Jonesa 'I Swear'. Ova pobjeda, slažu se svjetski mediji, mogla bi mu preko noći lansirati karijeru i gurnuti ga u prve redove u budućim utrkama za najprestižnije filmske nagrade.

Foto: Suzanne Plunkett

Potpuno šokiran, Aramayo se popeo na pozornicu Royal Festival Halla i obratio se zvijezdama koje je pobijedio. Gledajući ravno u DiCaprija i ostatak glumačke elite, jedva je dolazio do riječi.

- Apsolutno ne mogu vjerovati. Ne mogu vjerovati da gledam ljude poput vas i da sam uopće u istoj kategoriji s vama, a kamoli da stojim ovdje - rekao je.

Foto: Suzanne Plunkett

U emotivnom govoru prisjetio se i svojih studentskih dana na slavnom Juilliardu u New Yorku. Ispričao je kako je na njega i njegove kolege snažan dojam ostavio posjet Ethana Hawkea, koji je te večeri također bio nominiran.

- Dok sam studirao, Ethan Hawke je došao na Juilliard i održao nam je nevjerojatan govor o dugovječnosti u glumačkom poslu, o tome kako čuvati svoj 'instrument' i izbjegavati autodestruktivno ponašanje. To je zaista snažno utjecalo na sve nas u prostoriji. Zato je nevjerojatno biti večeras u ovoj kategoriji s vama. Hvala ti, Ethane - rekao je Aramayo te zaradio gromoglasan pljesak.

Iako se za njega tek sad pročulo, Robert Aramayo nije anonimac. Rođen 1992. u engleskom Kingston upon Hullu, glumom se bavi od malih nogu. Mnogi su ga primijetili još u šestoj sezoni HBO-ovog hita 'Igra prijestolja', gdje je imao manju, ali vrlo zapaženu ulogu mladog Neda Starka.

Danas ga publika zna kao vilenjaka Elronda u Amazonovoj seriji 'Gospodar prstenova: Prstenovi moći', gdje ima jednu od glavnih uloga. A pobjeda na BAFTA-i nije mu prva nagrada za film 'I Swear'. Već je dobio priznanje za najboljeg glumca na Britanskim nagradama za nezavisni film, a londonski kritičari proglasili su ga glumačkim otkrićem.

Film 'I Swear' temelji se na istinitoj priči o Johnu Davidsonu, mladiću s teškim Touretteovim sindromom, stanjem koje uzrokuje nevoljne tikove i glasovne ispade, često i psovanje. Radnja se događa u osamdesetima, kad se o tom poremećaju znalo vrlo malo. Film prati Davidsonovu borbu s odbacivanjem obitelji i društva i njegov težak put do statusa čovjeka koji se bori za prava svih s Touretteovim sindromom.

Foto: Isabel Infantes

Zanimljivo je da je pravi John Davidson bio na dodjeli BAFTA-e, ali je zbog ispada uzrokovanih sindromom morao otići usred ceremonije. Voditelj Alan Cumming kasnije se ispričao publici ako se tko osjetio uvrijeđenim i zahvalio svima na razumijevanju.