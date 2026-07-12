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Beata Ernman

Tko je sestra Grete Thunberg? Provokativna pjevačica šokira svojim imidžem i izjavama

Piše 24sata,
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Tko je sestra Grete Thunberg? Provokativna pjevačica šokira svojim imidžem i izjavama
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Foto: Instagram/Reuters
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Mlađa sestra klimatske aktivistice odabrala je sasvim drukčiji put te se na glazbenoj sceni ističe provokativnim nastupima i odvažnim izjavama

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Dok se svjetski poznata klimatska aktivistica Greta Thunberg (23) posljednjih tjedana ponovno našla u središtu pozornosti zbog sudjelovanja u flotili za Gazu i kasnije deportacije iz Izraela, njezina mlađa sestra gradi potpuno drukčiju karijeru. Beata Ernman (20), poznatija kao Bea, posvetila se glazbi i razvija imidž provokativne pop zvijezde, daleko od aktivizma po kojem je Greta postala poznata.

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Bea je odbacila prezime Thunberg i koristi majčino prezime Ernman. Prepoznatljiva je po platinasto plavoj kosi, odvažnim modnim kombinacijama i nastupima koji uključuju pjevanje, ples pa čak i ples na šipci. Dok je Greta sinonim za prosvjede i politički angažman, Beini profili na društvenim mrežama prikazuju svijet visoke mode, umjetničke fotografije i impresivne vokalne izvedbe, poput viralne obrade pjesme 'I Will Always Love You' Whitney Houston.

Foto: Instagram

Ta je izvedba bila toliko tehnički savršena da su se u Americi pojavile glasine kako je riječ o uratku umjetne inteligencije. Njezin stil opisuju kao 'dijete Christine Aguilere i drag queena Edith Piaf'. Sestre su odrasle u umjetničkoj obitelji. Majka Malena Ernman operna je pjevačica, a otac Svante Thunberg glumac. Iako su obje odrastale pod povećalom javnosti, svaka je odabrala svoj put.

Foto: Instagram

Iako su odabrale potpuno različite puteve, sestre su navodno i dalje bliske. Greta je svojevremeno hvalila svoju 'super talentiranu sestru'. No Bea je jasno postavila granice. Na izravno pitanje o Greti u nedavnom razgovoru za Interview Magazine, kratko je i odlučno odgovorila: 'Nisam odgovorna za tuđe živote'.

Greta je prije nekoliko godina otkrila da je Bea zbog njezina aktivizma bila izložena prijetnjama i porukama mržnje.

- Ljudi koji prijete i pišu poruke mržnje meni, čine to cijeloj obitelji, pa tako i njoj - izjavila je tad Greta za švedske medije.

Participants of the Global Sumud Flotilla arrive in Athens after Israel detention
Foto: Louisa Gouliamaki

Bei je dijagnosticiran ADHD, a umjetnost joj je, kako pišu strani mediji, postala način izražavanja i bijeg od pritiska kojem je bila izložena. Bea na svom debitantskom albumu radi još od 13. godine. Opisuje ga kao 'pro-queer i anti-macho', a kaže da ju je upravo queer zajednica među prvima prihvatila kao umjetnicu.

Nakon jednog nastupa na queer događaju napisala je pjesmu 'You're the Upgrade', koju je posvetila svojim obožavateljima. Dvadeseti rođendan proslavila je nastupom u stockholmskom gay klubu Backdoor. Otvoreno govori i o seksizmu u glazbenoj industriji.

​- Imam mnogo straight muških producenata koji mi govore kako da pjevam. Žele osjećati kao da su me oni nečemu naučili. Glasna, mlada žena vrlo je provokativna, posebno za njih, jer žele imati kontrolu - rekla je.

Foto: Instagram

Na albumu će se baviti identitetom i osnaživanjem žena, a najavila je i pjesmu u kojoj ismijava američkog predsjednika Donalda Trumpa. U singlu 'I Found Your Father's Gun' izravno kritizira objektivizaciju žena, koristeći, kako kaže, 'njihov jezik protiv njih samih' kako bi razotkrila apsurdnost i dvostruke standarde.

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