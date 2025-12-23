Greta Thunberg došla podržati palestinske prosvjednike. Policija ju brzo pokupila

Policija City of Londona priopćila je da je 22-godišnja žena uhićena zbog isticanja plakata u znak potpore zabranjenoj organizaciji Palestine Action, čime je, prema navodima policije, prekršen članak 13. Zakona o terorizmu iz 2000. godine. Na snimci koju je podijelila prosvjedna skupina Prisoners for Palestine vidi se Thunberg kako drži transparent s natpisom: „Podržavam zatvorenike Palestine Action. Protivim se genocidu“, na prosvjedu ispred središnjeg londonskog sjedišta osiguravajuće kuće Aspen Insurance.

Skupina je navela da su tvrtku ciljali u utorak ujutro jer pruža usluge obrambenoj kompaniji Elbit Systems, koja je povezana s Izraelom.

Dvoje aktivista poprskalo je pročelje zgrade crvenom bojom prije dolaska policije, nakon čega su uslijedila uhićenja.

Švedska aktivistica sudjelovala je na skupu potpore nekolicini članova zabranjene skupine koji se trenutačno nalaze u pritvoru i već tjednima štrajkaju glađu.

Najmanje troje sudionika u međuvremenu je prekinulo štrajk glađu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, dok ostali nastavljaju sa štrajkom.