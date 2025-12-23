Obavijesti

News

Komentari 11
LONDON

Greta Thunberg došla podržati palestinske prosvjednike. Policija ju brzo pokupila

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Greta Thunberg došla podržati palestinske prosvjednike. Policija ju brzo pokupila
Foto: X/Screenshoot

Policija City of Londona priopćila je da je 22-godišnja žena uhićena zbog isticanja plakata u znak potpore zabranjenoj organizaciji Palestine Action

Policija City of Londona priopćila je da je 22-godišnja žena uhićena zbog isticanja plakata u znak potpore zabranjenoj organizaciji Palestine Action, čime je, prema navodima policije, prekršen članak 13. Zakona o terorizmu iz 2000. godine. Na snimci koju je podijelila prosvjedna skupina Prisoners for Palestine vidi se Thunberg kako drži transparent s natpisom: „Podržavam zatvorenike Palestine Action. Protivim se genocidu“, na prosvjedu ispred središnjeg londonskog sjedišta osiguravajuće kuće Aspen Insurance.

FLOTILA ZA GAZU Izrael deportirao Gretu Thunberg. Uskoro stiže u Grčku
Izrael deportirao Gretu Thunberg. Uskoro stiže u Grčku

Skupina je navela da su tvrtku ciljali u utorak ujutro jer pruža usluge obrambenoj kompaniji Elbit Systems, koja je povezana s Izraelom.

Dvoje aktivista poprskalo je pročelje zgrade crvenom bojom prije dolaska policije, nakon čega su uslijedila uhićenja.

Švedska aktivistica sudjelovala je na skupu potpore nekolicini članova zabranjene skupine koji se trenutačno nalaze u pritvoru i već tjednima štrajkaju glađu.

Najmanje troje sudionika u međuvremenu je prekinulo štrajk glađu zbog pogoršanja zdravstvenog stanja, dok ostali nastavljaju sa štrajkom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede
STRAVA U NUNSPEETU

Užas u Nizozemskoj! Auto uletio u ljude na paradi. Ozlijeđeno je 9 osoba, troje ima teške ozljede

Na mjesto nesreće odmah su stigla vozila Hitne, policije, došli su i vatrogasci...
Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična
SKANDAL

Plenković o ustaškoj poruci 'Za dom spremni' na Maksimiru: Mislim da je poruka logična

Premijer Plenković je obišao obnovljene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Presica nije mogla proći bez spominjanja sukoba na relaciji BBB-Tomašević
ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'
VIDEO: SKANDALOZNI DOMJENAK

ZET o božićnom domjenku na kojem su plesali goli i napali bend: 'Možda će dobiti otkaz...'

Najoštrije  osuđujemo bilo kakav oblik neprimjerenog i neprihvatljivog ponašanja osoba koje su radnici ZET-a, a koje svojim postupcima štete ugledu i časti poslodavca, rekli su...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025