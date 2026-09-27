Tko je Thomas Randolph? U Americi ga zovu Crnim udovcem

Šest brakova, četiri mrtve supruge i priča koja se proteže kroz tri desetljeća. Netflix 30. rujna donosi true crime dokumentarac 'The Widower: 'Til Death Do Us Part', koji ponovno otvara slučaj Thomasa Randolpha, muškarca kojeg su američki mediji prozvali 'Crnim udovcem'. Randolph se ženio šest puta, a četiri njegove supruge preminule su. U središtu dokumentarca je smrt njegove šeste supruge Sharon Causse 2008. godine.

Randolph je tad policiji rekao da je u njihov dom u Las Vegasu upao naoružani muškarac, ubio Sharon, a da je on potom u samoobrani ubio napadača Michaela Millera. Istraga je, međutim, krenula drugim smjerom. Tužitelji su tvrdili da je Randolph angažirao Millera kako bi ubio Sharon, a zatim ubio i njega kako bi prikrio dogovor.

Foto: Netflix

Randolph je 2017. osuđen, no presuda je 2020. poništena i određen je novi postupak. Na ponovljenom suđenju 2023. ponovno je proglašen krivim za ubojstva Sharon i Millera te zavjeru za ubojstvo. Godinu poslije dobio je kaznu od 60 godina do doživotnog zatvora.

Dokumentarac prati novinara i detektiva koji slažu dijelove priče i vraćaju se Randolphovim brakovima, smrtnim slučajevima i dokazima koji su godinama pratili slučaj. Režirao ga je Chris Smith, poznat i kao producent Netflixova hita 'Tiger King'. 'The Widower: ‘Til Death Do Us Part' traje sat i 31 minutu, a na Netflix stiže 30. rujna. Randolph je i nakon presude tvrdio da nije ubio Sharon. Početkom rujna ove godine Vrhovni sud Nevade odbio je njegovu žalbu i potvrdio presudu iz ponovljenog postupka.

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